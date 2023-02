Dogos XV derrotó a Pampas en el amistoso de pretemporada, previo al debut en el Súper Rugby

Ante una inusual cantidad de público, por la época del año y por ser un amistoso de pretemporada. Pampas y Dogos XV protagonizaron el primer partido entre dos franquicias argentinas y además entre dos equipos profesionales bajo la órbita de la Unión Argentina de Rugby. El encuentro fue muy emocionante, ambos equipos se brindaron para lograr desplegar el mejor rugby, los jugadores aprovecharon la oportunidad para mostrarse y el resultado es anecdótico. Pero hubo triunfo con acento cordobés, el equipo con sede en la Docta se llevó la victoria con un try sobre el epílogo del partido del apertura formado en Jockey Club Rosario, Juan Baronio (38-35) y así poder volver con una sonrisa a días del debut en el Súper Rugby Américas.

Desde la Unión Argentina informaron que cerca de 2500 personas se hicieron presentes en Deportiva Francesa, para ver a Pampas y Dogos XV. Pero además de ver el duelo entre las dos franquicias albicelestes, y ser el primer y último partido de ambos como preparación para el Súper Rugby Américas, el partido del pasado viernes tuvo en cancha al futuro del rugby argentino de los casi setenta jugadores que participaron del amistoso, de ese selecto grupo saldrán los futuros rugbiers que representen al rugby argentino.

La crónica dice que: Dogos XV sacó la diferencia (19-0) en el primer tiempo (se realizaron tres períodos) al conseguir tres tries, de Ignacio Gandini, Julián Hernández y Santiago Pulella. En el segundo período, Pampas se recompuso y llegó al in-goal con tres conquistas (try-penal, Jerónimo Ureta y Rodrigo Pérez Boulan), pero el plantel cordobés no declinó, a pesar a las amonestaciones de Santiago Pulella y de Franco Molina. En el tercer y último tiempo, los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe pasaron al frente en el tanteador con los tries de Ignacio Lucero y de Franco Carrera, pero en el último instante, el rosarino Juan Baronio quebró la defensa y obtuvo el try de la victoria.

La alineación titular de Pampas dirigido por Ignacio Fernández Lobbe fue la siguiente: Miguel Prince, Ramiro Gurovich y Martín Villar; Lorenzo Colidio y Federico Lavanini; Nicolás D’Amorim, Manuel Bernstein y Santiago Ruiz; Mateo Albanese y Joaquín de la Vega Mendía; Iñaki Delguy, Felipe de la Vega, Juan Pablo Castro (capitán), Jerónimo Ulloa y Juan Ignacio Landó; y luego ingresaron: Valentino Minoyetti, Javier Corvalán, Rodrigo Pérez Boulan, Jerónimo Ureta, Franco Carrera, Rodrigo Fernández Criado, Eliseo Fourcade, Felipe Bares, Benjamín Grondona, Tomás Di Biase, Rafael Iriarte, Joaquín Lamas, Tomás Suárez Folch, Tomás Passaro, Santiago Castro, Ignacio Lucero, Benjamín Elizalde y Matteo Pannochia.

En tanto, Dogos XV que tiene a Nicolás Galatro como head coach desde el kick-off formó de la siguiente manera: Santiago Pulella, Román Pretz y Octavio Filippa; Gregorio Hernández y Franco Molina (capitán); Ignacio Gandini, Efraín Elías y Juan Mernes; Juan Cruz Strada y Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura, Mateo Soler y Franco Giudice; luego ingresaron Mateo Núñez, Francisco Palazzi, Boris Wenger, Tomás, Bartolini, Octavio Barbatti, Ramiro Valdes, Lautaro Udrisard, Aitor Bildosola, Federico Albrisi, Valentín Cabral, Facundo García Hamilton, Agustín Moyano, Nicolás Viola, Juan Baronio, Valentino Dicapua, Lautaro Cipriani, Felipe Mallía, Mariano García Ascárate, Faustino Sánchez Valarolo, Valentino Soler y Francisco Diez.

Los tries de Pampas lo apoyaron: Jerónimo Ureta, Rodrigo Pérez Boulan, Ignacio Lucero, Franco Carrera y try-penal, mientras que Juan Ignacio Landó y Joaquín Lamas aportaron dos conversiones cada uno. Las conquistas de Dogos XV fueron de Ignacio Gandini, Julián Hernández, Santiago Pulella, Agustín Moyano, Valentín Soler Filloy y Juan Baronio, y Juan Baronio y Julián Hernandez sumaron dos conversiones cada uno. En el encuentro fueron amonestados Santiago Pulella, Franco Molina y Nicolás Viola (de Dogos XV) y el pilar Martín Villar (Pampas).

El próximo viernes 17 desde las 19 en las instalaciones del club Tala en Villa Warcalde, Córdoba, Dogos XV debutará oficialmente ante Yacare XV de Paraguay por la primera fecha del Súper Rugby Américas. Mientras que Pampas lo hará de visitante frente a Cobras Brasil XV el próximo domingo 19 en San Pablo.