Dogos XV confirmó su paternidad sobre Pampas y se metió en la final del Súper Rugby Américas

La consistencia y la efectividad resultaron factores determinantes para marcar la diferencia en una ardorosa lucha entre Pampas y Dogos XV. La cancha de Tala Rugby Club fue escenario del duelo decisivo entre las dos franquicias argentinas en la carrera por ir en busca del título en el Súper Rugby Américas, y en esa propuesta nuevamente el combinado cordobés prevaleció, conservando el invicto en este duelo a lo largo de la temporada. En el segundo turno por las semifinales del SRA, Dogos XV se impuso a Pampas por 27-16 (parcial 17-16) y accedió a la ansiada final. En la pulseada por la corona, Dogos XV se medirá el próximo viernes (9 de junio) con Peñarol, que en el primer turno de las semifinales del certamen, en la ciudad de Montevideo, superó a Yacare XV por 32-17 (parcial de 22-3), con un try en la última acción de Juan Manuel Alonso.

En los minutos iniciales, Pampas asumió el control y se movió en campo rival con autoridad. En ese pasaje de superioridad, Joaquín de la Vega Mendía lució su precisión con el pie y marcó dos drops (los primeros en el torneo) y un penal, acciones con las que el combinado bonaerense impuso cierta distancia en los números rápidamente (9-0). Pero en una especie de aluvión, en casi tres minutos, Dogos XV llegó dos veces al in-goal con las conquistas del salteño Leonardo Gea Salim y el potente Juan Bautista Mernes, y así pasó al frente (14-9) y recobró entusiasmo. De todas maneras, Pampas no declinó en su búsqueda y luego de un ataque con varias puntadas, Mateo Albanese, en una impetuosa acción personal, anotó el primer try para volver a estar en ventaja en el tanteador el (16-14). Pero antes del intervalo, el efectivo Julián Hernández volvió a acertar en su envío a los palos (convirtió los tres intentos) y así la franquicia cordobesa se quedó con el parcial por una mínima diferencia (17-16).

Cuando se reanudó la acción, ambos equipos lucharon sin poder sacarse diferencias por casi media hora, con muchas imprecisiones y con poca claridad en general. No se movió el marcador y el desgaste físico empezó a tomar protagonismo. Hasta que apareció Agustín Moyano, que con una serie de amagos desequilibró y dejó en soledad a Leonardo Gea Salim para que anote el tercer try de Dogos XV. Con esa anotación tomó más distancia el combinado cordobés (24-16 arriba), y con entrega mantuvo a salvo el resultado. Incluso, Juan Bautista Baronio convirtió un penal, y ya fue inalcanzable para Pampas.

Moyano MVP del partido

“Es un triunfo que lo laburamos desde principio de año. Una cosa hermosa, en nuestra cancha, con toda la familia. No hay otra cosa que disfrutar y es lo más lindo que nos pasó hasta ahora. Pasó por laburarlo los 80 minutos, un poquito mejor, fuimos paso a paso, buscamos hacer nuestro juego y pasó por ahí nuestro partido”, expresó el cordobés Agustín Moyano, medio scrum de Dogos XV elegido como lo figura del encuentro.

Además el merdio scrum formado en Córdoba Athletic agregó: “Es una cosa hermosa. Es histórico, el primer año que se juega entre franquicias argentinas y nos tocó ganar los cuatro partidos. Es algo muy lindo”.

En tanto, Santiago Ruiz, octavo y capitán de Pampas dijo: “volvimos a caer en las indisciplinas y lamentablemente las pelotas divididas en este partido le tocó a Dogos. El balance es muy positivo, somos un equipo joven y en formación, es una gran proyección para seguir creciendo”. Mientras que Valentino Minoyetti dijo que “la clave estuvo en los detalles. Las ganas estuvieron pero en los detalles se nos fue el partido”.

Síntesis

DOGOS XV: Santiago Pulella (17m ST, Tomás Bartolini), Boris Wenger y Octavio Filippa (17m ST, Octavio Barbatti); Gregorio Hernández y Lautaro Simes; Ignacio Gandini (capitán), Efraín Elías y Juan Bautista Mernes (14m ST, Valentín Cabral); Agustín Moyano (32m ST, Juan Cruz Strada) y Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim (30m ST, Faustino Sánchez Valarolo), Agustín Segura, Lautaro Cipriani (17m ST, Juan Bautista Baronio) y Mateo Soler. No ingresaron: Román Pretz y Federico Albrisi. Entrenadores: Nicolás Galatro, Stefano Ambrosio y Diego Ghiglione.

PAMPAS: Javier Corvalán (28m ST, Matías Medrano), Ramiro Gurovich (32m ST, Valentino Minoyetti) y Javier Coronel (10m ST, Renzo Zanella); Manuel Bernstein (20m ST, Lorenzo Colidio) y Eliseo Fourcade (8m ST, Rodrigo Fernández Criado); Nicolás D’Amorím (33m PT, Eliseo Chiavassa), Jerónimo Ureta y Santiago Ruíz (capitán); Mateo Albanese (17m ST, Rafael Iriarte) y Joaquín de la Vega Mendía; Juan Ignacio Landó, Manuel Alfaro, Juan Pablo Castro, Benjamín Elizalde y Eliseo Morales (11m ST, Joaquín Lamas). Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Conrado González Bravo y Sebastián Yavícoli.

Primer tiempo: 3m, drop de Joaquín de la Vega Mendía (P); 12m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 14m, drop de Joaquín de la Vega Mendía (P); 19m, try de Leonardo Gea Salim convertido por Julián Hernández (DXV); 21m, try de Juan Bautista Mernes convertido por Julián Hernández (DXV); 31m, try de Mateo Albanese convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P)

Segundo tiempo: 28m, try de Leonardo Gea Salim convertido por Julián Hernández (DXV), y 31m, penal de Juan Bautista Baronio (DXV)

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Tala Rugby Club.