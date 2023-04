Docentes marcharon bajo las consignas “Basta de Violencia” y “Basta de Balaceras a las Escuelas”

La otra docente siguió: “No podemos dejar que esto suceda, no podemos ser indiferentes, no vemos salida. Entendemos que es una forma de negociar y una muy negra, con las infancias”, por los mensajes mafiosos.

La profesora de arte a modo de ejemplo contó que los niños naturalizan la violencia. “Plasman en sus dibujos balaceras”, y no hay que naturalizarlo bajo ningún punto de vista. Y siguió: “No se puede salir a jugar, a tomar mate en la vereda.

Por otro lado, dos docentes, una de arte y otra de educación física de la escuela 6055 de barrio Ludueña explicaron que no sufrieron balaceras pero sí son víctimas de robos constantemente. “Estamos en barrio Ludueña y esta convocatoria además de docentes debería ser para toda la comunidad, cada vez somos más vulnerables. Las paredes ya no contienen a los alumnos”, expresaron.

Ana Rosario, directora de la escuela 84, contó que por parte de la seguridad les ofrecieron tener un patrullero en la puerta y ella dijo: “Esa no es la solución” y siguió: “Los gobernantes no saben resolver esto”.

“Las escuelas que fueron atacadas cumplen una función muy importante en lo social, en nuestro caso tenemos una población escolar muy grande, son 650 alumnos, tenemos un comedor escolar y lo que quieren hacer es sombrar el miedo y no vamos a ceder”, expresó ya que la institución es un lugar de refugio, de aprendizaje y de juego para los chicos.

Por su parte, desde Sadop acompañaron la movilización con el cuerpo de delegados pero sin desobligar a los alumnos.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, exigió en declaraciones a la prensa mayor rigor en los controles dentro del sistema penitenciario, desde donde asegura que se organizan las balaceras.

Los últimos dos ataques a escuelas ocurrieron el sábado y domingo pasado, el primero en el establecimiento público José Mármol, ubicado en Larrea al 300, y el otro en el colegio a perteneciente a la comunidad Qom, situado en Travesía y Juan B. Justo, al que asistía Máximo “Maxi” Jerez, el niño de 11 años asesinado en una balacera narco en marzo pasado, hecho que generó una fuerte reacción vecinal y derivó en el envío de más efectivos de fuerzas federales a esa ciudad.

Los directivos de ambos establecimientos coincidieron al manifestar que las amenazas vertidas por los tiradores no están dirigidas a los colegios sino que los establecimientos son usados por diferentes grupos narcos para enviarse mensajes.

“Nos usan como correo para dejar sus amenazas en algo que nosotros no tenemos nada que ver”, dijo esta mañana uno de los directivos de la escuela 84 en declaraciones a la prensa.

Por su parte, y sobre el mismo punto, Javkin volvió a reclamar mayores controles en los penales: “Tenemos que ser duros con el tema carcelario, muy duros”.

“El 95% de los incidentes que ocurren en la ciudad provienen de allí (por las cárceles). Más del 80% de las extorsiones y amenazas. Es la misma joda de siempre: la libertad con la que operan desde las cárceles y nosotros somos los que lo soportamos en la calle”, expresó.

Para Javkin, Rosario “está enfrentando múltiples desafíos al mismo tiempo”.

“Si no abordamos este tema seriamente, tendremos dificultades para decirle a la gente que hemos progresado en otros aspectos”, agregó.

“Mirá si no va a dar bronca que esta ciudad siga sufriendo la amenaza de personas que están presas, que no deberían poder comunicarse y que no deberían ser capaces de cometer delitos desde allí”, indicó el jefe comunal.

