Docentes estatales definen por votación si aceptan la nueva oferta paritaria del gobierno

Los docentes nucleados en Amsafé votaban este miércoles la nueva propuesta salarial del gobierno santafesino, en tanto la Asamblea provincial se realizará este jueves.

En Santa Fe capital, de las cinco mociones presentadas, tres son por la negativa. En Rosario hubo seis mociones y sólo una plantea la aprobación. Aun en el caso de aceptar, se advierte que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente y se plantea continuar con medidas de protesta.

Docentes públicos de la provincia de Santa Fe votaban este miércoles en las escuelas de toda la provincia entre mociones que plantean tanto el rechazo como la aceptación de la oferta formulada por el gobierno provincial en el ámbito paritario. La última propuesta no implica cambios en lo salarial; ratifica el 31% de aumento de aquí a diciembre, tal como se le ofreciera y aceptaran los demás gremios estatales. En cambio incorpora como rasgo diferencial una serie de temas no salariales como titularizaciones, concursos y creación de horas cátedras, además de la devolución del descuento de los días no trabajados por los paros y el compromiso de blanquear las sumas que se venían cobrando en negro desde los años de la pandemia.

El titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, señaló que “en las asambleas de los 19 departamentos que deliberaron este miércoles surgieron mociones tanto para aceptar como para rechazar la oferta. En este último caso, la negativa va de la mano de la reanudación de planes de lucha, que presentan matices en cuanto a la intensidad y gradualidad. Se plantean paros de 48 horas para la próxima semana e igual duración para la siguiente, mienstras otras mociones proponen directamente paro por tiempo indeterminado.

La oferta del gobierno

Alonso reparó en que las mociones que se inclinan por la aceptación, en todos los casos lo hacen pero de manera condicionada. “Se plantea la aprobación de la propuesta pero considerándosela insuficiente, y con la planificación de acciones que no serán paros, pero sí de protesta”, describió el gremialista a El Litoral.

Los principales

Si el análisis se circunscribe a los principales departamentos, se observa la generación de cinco mociones en Santa Fe capital. De ellas, dos son por la aceptación y tres por el rechazo de la oferta. En este último caso, la negativa también está acompañada por planteos para volver a las medidas de fuerza con paros de 48 y 72 horas y hasta por tiempo indeterminado. Del mismo modo, rechazan «las actitudes extorsivas del gobierno» a través de la decisión de descontar los días de paro no trabajados. En la quinta moción, incluso, se exige «la urgente renuncia» de los ministros de Trabajo, Juan Pusineri; y de Educación, Adriana Cantero.

En el caso de Rosario, las mociones generadas fueron seis pero de ellas, sólo una plantea la aceptación. En ese caso, se sugiere declarar a Amsafé en estado de asamblea permanente, alerta y movilización; y continuar el plan de lucha sin paros con distintas acciones gremiales, como clases públicas y movilizaciones para visibilizar el reclamo.

Las mociones que plantean el rechazo proponen, en un caso, tandas de paros activos de 48 y 72 horas, y hasta un paro nacional que unifique las luchas docentes de todo el país. En otro caso, paros sucesivos de 72 horas y asamblea evaluativa con acciones de lucha locales; otra moción va por un paro por tiempo indeterminado; la quinta sugiere paro de 48 horas más asambleas evaluativas y la sexta, rechazo a la oferta con paro activo indeterminado de una hora por día y por turno con movilizaciones y acciones de protesta.

La definición se conocerá este jueves en horas del mediodía, una vez que se hayan contabilizado todos los votos en el marco de la asamblea provincial que comenzará a deliberar desde las 10.30.