Docentes de Amsafé y Sadop paran y movilizan en busca de mejor oferta salarial

Maestros públicos y privados marchan este miércoles a la sede de Educación en la capital provincial y también paran el jueves: se aprestan a redoblar la apuesta la semana que viene si el Ejecutivo no mejora su ofrecimiento paritario. Perotti habló de que “puede llegar a mejorarse”

Omar Perotti reveló este lunes que su gobierno tiene “opciones para mejorar” el aumento del 33,5% que ofreció a los docentes en tres tramos: 17, 5 % en marzo, 8% en mayo y 8% en julio (con cláusulas de revisión en mayo y julio) y cuándo le preguntaron cuáles serían esas variables, respondió que “hay incentivos” –como llamó a los porcentajes- que “pueden llegar a mejorarse o adelantarse”.

Lo dijo a poco de iniciarse el paro docente por 48 horas que obliga a postergar a este viernes el inicio de clases en la provincia de Santa Fe: más de 30 mil maestros nucleados en Amsafé votaron un contundente rechazo a la oferta oficial y marchan a la huelga miércoles y jueves, junto con los privados de Sadop, de esta semana. Y se aprestar a repetir martes y miércoles de la semana próxima si el Ejecutivo no mejora el ofrecimiento.

“La oferta de Santa Fe es muy buena”, dijo este lunes el gobernador. “Y seguramente sobre ese piso estaremos mucho más cerca de un acuerdo. Tenemos márgenes y elementos que nos permiten ser optimistas para que podamos llegar a un entendimiento”.

Antes, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri no había sido tan contemporizador: aseveró que ninguna de las 17 provincias que comienzan el ciclo lectivo sin conflictos tienen mejor sueldo docente inicial que en Santa Fe.

En diciembre, un maestro de grado con jornada simple y sin antigüedad cobró 127.730 pesos en la provincia, más que otras jurisdicciones cómo Córdoba (114.000 pesos), Buenos Aires (113.000 o Capital Federal (105.000).

“Santa Fe es una de las provincias que mayor inversión realiza en el salario docente. A esto se llega, debido a que en el año 2022 la paritaria cerró en un 9,2% por encima de la medición de la inflación anual”, evaluó el ministro de Trabajo.

Amsafé moviliza este miércoles a las 10 al Ministerio de Educación, en Santa Fe ciudad, bajo la consigna: “Las clases comienzan en la calle”. Y hace una serie de exigencias para volver a las aulas: “Una nueva propuesta salarial para activos y jubilados; creación de cargos y horas cátedras; concursos para todos los niveles y modalidades; no a los recortes y vaciamiento en adultos; solución inmediata de las problemáticas de infraestructura; urgente solución a los problemas de cobertura del Iapos; derogación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría: EL SALARIO NO ES GANANCIA; basta de reformas educativas inconsultas, sin los tiempos y espacios necesarios para el debate; jornadas de discusión institucionales; aumento de las asignaciones familiares acordes a las de Nación; aumento de las partidas de comedor y copa de leche. Pago en término”.

Por su parte, Sadop acompaña la movilización. Resumió el titular de la delegación en Rosario, Martín Lucero sobre las acciones a seguir la próxima semana: “El paro está ratificado. La medida de fuerza queda a referéndum de una oferta del gobierno. Si nos convocan y hay una oferta, el paro puede quedar en suspenso”.

Médicos también

Este martes se confirmó que Siprus rechazó la propuesta salarial y tanto miércoles como jueves va a haber medidas de fuerza en los distintos centros de salud de la provincia. ATE y UPCN continúan negociando a la espera de la resolución del conflicto docente.

“La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, señaló Diego Ainsuain titular de Siprus.