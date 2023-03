Doblete de Julián Álvarez en una nueva goleada del Manchester City

Después del 7-0 por Champions League, el Manchester City le clavó seis al Burnley y se metió en semis de la FA Cup. Julián Álvarez, quien arrancó como volante y terminó de 9, se despachó con dos goles de una jornada que, al igual que entre semana ante Leipzig, tuvo a Erling Haaland como gran protagonista.

El noruego, que venía de meterle 5 tantos a los alemanes, esta vez clavó tres y nuevamente salió reemplazado antes de poder aumentar su cuenta. Fue ahí cuando Pep Guardiola mandó a La Araña a jugar de 9 y llegaron los goles del ex River. El futbolista escandinavo es el mayor anotador de la Premier con 28 tantos en 27 fechas y llega de anotar 5 tantos en la revancha con Leipzig de Alemania (7-0), que selló el pase de ronda en la Champions.

El equipo de Álvarez y Máximo Perrone, ambos citados para el seleccionado argentino que festejará el título mundial en los amistosos con Panamá y Curazao en el país, cerró así una semana óptima tras su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Julián, de 23 años, recibió el jueves pasado un reconocimiento del club por su buena performance con una extensión de su contrato por un año, hasta 2028, acompañada de una mejora salarial.

En su primera temporada en el City, el Araña, una de las figuras de la Argentina en Qatar 2022, registra doce goles (cinco en Premier League; dos en Liga de Campeones de Europa; tres en Fa Cup, uno en EF Cup y otra en Community) y 4 asistencias en 34 partidos por todas las competencias.

Los cuartos de final de la FA Cup, cuyo último campeón fue Liverpool, se completarán este domingo con Sheffield United vs. Blackburn Rovers (9), Brighton vs. Grimsby Town (11.15) y Manchester United vs. Fulham (13.30, ESPN y Star+).