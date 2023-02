Discapacidad, inclusión laboral y sexualidad: lo que “División Palermo” interpela desde el humor

Natalia Concina, Télam

La inclusión laboral, la sexualidad de las personas con discapacidad (en particular de las mujeres), la mirada social que infantiliza y la falsa autoayuda son sólo algunos de los temas que la serie División Palermo aborda desde el humor e interpelan al espectador, destacaron integrantes de organizaciones que trabajan con la temática, quienes celebraron que haya producciones audiovisuales que habiliten estos debates.

Sobre estos temas, Grassia destacó en primer lugar las dificultades en el acceso laboral. “Una de las principales problemáticas que nos afecta como colectivo es el desempleo. Entonces me parece importante empezar a mostrar a personas con discapacidad trabajando e interactuando en el ámbito laboral con personas sin discapacidad también”, planteó.

Y a modo de ejemplo citó: “Me ha pasado que en un día de lluvia por la calle me preguntaran por qué salí y cuando dije que estaba yendo a trabajar se sorprendieron. Es decir: todavía cuesta que se vea que trabajamos, hacemos actividades y en ese sentido el personaje de Sofi (la joven en silla de ruedas) está buenísimo porque se ve cómo se desenvuelve en la vida cotidiana y las barreras que se le presentan”.

Pero más allá de la mirada social, Grassia recordó que hay un déficit estructural sobre este aspecto: “En Argentina hay una Ley de Cupo Laboral del 4 por ciento en el empleo público para personas con discapacidad que tiene más de 40 años y nunca se cumplió. El último dato que tenemos sobre esto es de diciembre de 2019 y se cumplía en un 0,9 por ciento. Y en el sector privado no hay ninguna ley”.

“Por otra parte –continuó–, la asistencia económica estatal que son las pensiones no contributivas sólo están disponibles para personas que acrediten invalidez laboral. Es decir: tenés que acreditar que no estás en condiciones de trabajar para acceder a una pensión que es el 70 por ciento de una jubilación mínima, lo cual no permite cubrir lo básico”.

“En Argentina, el 64,1 por ciento de las personas con discapacidad están inactivas, y de aquellas que están empleadas la mayoría se encuentra en el sector privado”, agregó por su parte Silvina Alonso, coordinadora de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual en ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), que cuenta con un programa que fue reconocido por el Comité de Experto de Naciones Unidas.