Dirigida por Esteban Prol, la obra “La culpa es de Ginebra” llega a la ciudad

Este fin de semana, se podrá disfrutar en Rosario de la obra teatral La culpa es de Ginebra, propuesta que presenta una historia de amor conflictiva bajo la dirección del también actor Esteban Prol.

“Lucrecia, una mujer enamoradiza, viaja indecisa sobre su silla de ruedas entre los corazones de dos hombres que la aman perdidamente. Tobías, un joven universitario que la enamora con su inteligencia y Matías, un artista rústico que aún no la olvida”, adelanta la sinopsis de la obra y advierte que esta pieza se trata de “una batalla de amor, que bajo los términos de Ginebra podría encontrar la solución. Una comedia cuyas reglas no están establecidas. No hay parámetros para el amor y mucho menos cuando todo se sale de control”.

El elenco está integrado por Mercedes Lambre, Facundo Gambandé y Juan Bautista Herrera, todos dirigidos por Prol, a partir de un texto del actor y dramaturgo Juan Paya.

Para agendar

La culpa es de Ginebra se presenta este jueves, a partir de las 21, y tendrá dos funciones más este domingo y el 4 de diciembre, desde las 20, en la Sala Lavardén, de Sarmiento y Mendoza. Las entradas, a 2500 pesos, se obtienen en boletería y en entradaslavarden.com