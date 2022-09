Diputados dio media sanción a la ley que declara la emergencia por catástrofe socio ambiental

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción este jueves al proyecto de ley para declarar la “Emergencia por Catástrofe Socio Ambiental” en el territorio provincial, proyecto impulsado por el diputado Juan Cruz “Cacu” Cándido (UCR – Evolución).

La iniciativa, a la que se anexó un proyecto de otros legisladores, busca generar un marco normativo para dotar de herramientas al Ejecutivo provincial para enfrentar el daño que se está generando en el Delta del Paraná y en distintos puntos de Santa Fe. “No hace falta que describamos lo que pasa en nuestros humedales, en los nuestros y en los que están en territorio entrerriano y bonaerense. No podemos quedarnos en lo que no puede, no sabe o no quiere hacer el gobierno de Entre Ríos”, remarcó en su exposición el legislador Cándido.

“Es una propuesta, no una respuesta integral. Nada de lo que pase va a ser integralmente atendido hasta que no tengamos ley de Humedales, como sí tenemos en Santa Fe pero que aún no fue reglamentada” señaló el diputado radical tras la sanción de la norma que, en principio, prevé las quemas en todo el territorio santafesino por 180 días. Además busca atender, con un fondo especificó, las consecuencias que la inhalación de humo genera en la salud.

Asímismo, reclamó la constitución del comité de cuenca del Río del Paraná, “el río más caudaloso de la Argentina no tiene gobierno, para este tema y también para otros importantes como es la hidrovía, tenemos que generar esta instancia y reclamar al gobierno de la Nación que constituya el comité de cuencas al igual que la normalización del funcionamiento del Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná), algo que viene trabajando la diputada Mónica Peralta”.

En su intervención, Cándido dejó en claro que esta normativa “busca generar herramientas para que el gobierno de Santa Fe deje de mirar para un costado y abandone su rol de comentarista de la realidad para asumir la responsabilidad de gobernar”.

A la norma, que se votó con 46 votos a favor -la totalidad de los legisladores presentes-, se le anexó un proyecto del interbloque Justicialista y de otros legisladores. La ley de Emergencia del legislador Cándido ya tuvo un antecedente en la cámara baja durante el 2020.