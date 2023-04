Diego Giordano revisita su libro “Los trenes ya no vuelven más” con música y proyecciones

El jueves 20 de abril, el periodista Diego Giordano realizará una charla especial sobre su último libro, titulado Los trenes ya no vuelven más, junto a Lucas Canalda. El material bucea en la historia del icónico grupo rosarino Punto G, que tiene como líder a uno de los emblemas del rock local, Coki Debernardi, pero también pinta una época en la que el fin de la dictadura militar, el inicio de la democracia y esos puntos grises que quedaron en el medio marcaron a una generación. El material fue presentado oficialmente en marzo del 2022 pero la semana próxima tendrá una puesta en común con el público con una “vuelta de tuerca”.

“Voy a charlar con Lucas Canalda pero no vamos a hablar sólo de Punto G y su primer disco, sino que vamos a hacer un recorrido por el rock de los ochenta en Rosario. Vamos a repasar qué bandas había, qué onda tenían esas bandas, qué tendencias atravesaban, qué influencias tenían. Además antes de la presentación va a haber una proyección de videoclips y recitales de aquella época de bandas de rosario y al final, después de la charla, va a tocar Barfeye con Vilaseca con set cortito de canciones de Punto G”, adelantó Giordano a El Ciudadano.

“Los trenes ya no vuelven más”

“A la historia de Punto G había que contarla en algún momento”, aseguró Giordano a Radio Nacional Rosario antes de la presentación del libro en marzo del 2022. “El grupo, y en particular su primer disco, funcionaron un poco como tubo de ensayo de la época porque hay un montón de cosas latiendo ahí adentro”, agregó quien firma el material cuya idea original pertenece a Roque Di Pietro, el director de la editorial Colección Vademécum. “Cuando me lo propuso le dije que sí enseguida”, confesó.

La historia de Punto G comienza en Cañada de Gómez a mediados de los años 80. “Después vienen a Rosario, ganan un concurso y firman un contrato con CBS. Cuando ese contrato se cancela ellos inventan un sello independiente, una cosa insólita para la época, e incluso editan otro disco. Después hay un tercer material y finalmente se separan en el 94. Pero pasaron muchas cosas en esos pocos años, y no sólo en la carrera del grupo”, relató el periodista y músico que supo formar parte de bandas de rock como Tierra de Nadie, Mortadela Rancia, Coki & The Killer Burritos y Lanzallamas.

Según relata el material de presentación del libro, “en 1988 pareció clausurarse la década de los 80 para el rock argentino. Aquella escena que floreció de la mano del rock-pop democrático, un lustro más tarde, ya estaba ahogada en la frustración económica y experimentaba la muerte de tres figuras indispensables para la época: Luca Prodan, Miguel Abuelo y Federico Moura”.

“Algunos años antes y lejos de todo, en Cañada de Gómez, una localidad del sur de Santa Fe, a 70 kilómetros de Rosario, un puñado de pibes recién salidos del colegio secundario fundan el grupo Punto G y, con notable intuición, ecualizan el sonido de la época y se preparan para el despegue nacional: ganan un polémico concurso de bandas en Rosario, tocan en el Chateau Rock 88 y obtienen un contrato con la multinacional CBS para grabar, en 1989, el disco debut con producción de Fito Páez”, propone el mismo texto.

El foco comienza poniéndose en el concurso. Punto G toca en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito con el objetivo de que la banda se empiece a conocer en la ciudad y ganan. El público no se contentó con la decisión. “Para decirlo de una manera elegante: los cagaron a piedrazos”, resumió Giordano. “Lo que para mí resulta increíble es que hasta el día de hoy sigue generando polémica. Yo no tengo redes sociales, pero ayer estaba viendo una nota que me hicieron, y aparecía el comentario del fan de una banda que no ganó el concurso diciendo que los Punto G habían pagado para ganar”, aseguró el periodista y escritor.

Y agregó: “Esa noche fue particularmente violenta. Coki dice siempre: «Fue la primera vez en mi vida que me tiraron una iguana muerta». Pero ellos no compraron el concurso porque eran unos muertos de hambre, unos pibes de clase media de Cañada de Gómez que vinieron a Rosario y se anotaron en un concurso para que el grupo sonara un poco más y de golpe lo ganaron porque eran distintos”.

Más que el legado de Punto G, Giordano destacó lo que generó en ese momento. “Era muy diferente a lo que sonaba en Rosario en esa época que era todo pop radial tipo Identi-Kit. De hecho, Ricardo Vilaseca, tecladista de Identi-Kit, lo dice en el libro: «Cuando los vi por primera vez sentí que nos habían convertido en el pasado». Eso para mí es la síntesis más perfecta”, apuntó quien supo ser editor musical del diario El Ciudadano, fundó y editó RIEL (Revista de Investigaciones y Estudios Literarios) y es autor de los libros Inédito. Rock subterráneo en Rosario 1982-1987 (Yo Soy Gilda, 2013) y Uniendo fisuras. Signos y la consagración continental de Soda Stereo (Vademécum, 2019).

Para agendar

El libro Los trenes ya no vuelven más será la excusa para una charla especial sobre partes de la historia de la música en Rosario que, con proyecciones y música en vivo, tendrá lugar el jueves 20 de abril, a las 20, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (Sargento Cabral y el Río) con la presencia del autor del libro Diego Giordano, el periodista Lucas Canalda y los músicos Barfeye y Vilaseca. La entrada es gratuita