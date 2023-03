Día Mundial contra la Gordofobia: Activismo, visibilización y recuperación de derechos

Por Romina Sarti*

El 4 de marzo de 2020 se declaró como el día mundial de la obesidad (OPS/OMS). En contrapartida, militantes, activistas y profesionales de diferentes ámbitos de la comunidad festejamos el 4 de marzo como el “Día Mundial contra la Gordofobia”. El objetivo del mismo es visualizar que la gordofobia opera como un sistema de opresión, discriminando a las corporalidades diversas y ejerciendo violencia estética, sobre todo desde una perspectiva sexista (hacia las mujeres). De la mano de un discurso que “se interesa por nuestra salud” (evidentemente sólo física), se vapulean libertades, se condicionan negativamente vidas y se generan más enfermedades y trastornos que un IMC con superávit.

Conversamos con referentes y profesionales latinoamericanas, que actualmente son miembros activos de la Asociación por la Liberación Corporal y Alimentaria (ALICyA) para que nos cuenten sobre su participación y activismo. ¿Por qué formar parte de una asociación que lucha contra la gordofobia?; ¿cuál es su contribución a la sociedad, específicamente en las infancias?; ¿qué opinan sobre la militancia gorda, y cómo contribuyen las redes en este activismo?

Somos un grupo de personas que nos “acuerpamos” para romper fronteras, unir voces de referentes transdiciplinares de toda habla hispana y formar este espacio, una comunidad, cuyo objetivo es visibilizar y conscientizar sobre los efectos de este sistema de opresión (gordofobia) en la vida de quienes no respondemos al estándar corporal heteronormativo, sostiene Shandal Jasso, mentora y Presidenta de ALICyA, Licenciada en derecho, maestra en Ciencias Penales, Design Thinker y Activista por los cuerpos diversos.

Varios meses antes y convocadas por quien hoy preside la asociación, se comenzaron a realizar encuentros a distancia para conocer y entender las realidades regionales y locales, vinculadas a las diversidades corporales, violencia estética y gordofobia.

La cultura de las dietas es un negocio, que le dice a las personas que deseen perder peso para pertenecer al grupo aceptado: todos queremos ser bien tratados, queridos, aceptados. Pero el estereotipo es inalcanzable e insostenible a largo plazo. Nos castigan cuando no llegas a ese estereotipo, continúa Jasso. Estamos inmersos en un sistema que ya estructuralmente está contaminado por la cultura de dietas o que la “obesidad” es una enfermedad, es el ejemplo perfecto de cuando uno repite una mentira, la gente cree que es verdad. El objetivo es acuerparnos, pero también cuestionar el concepto de salutismo.

Nutricionistas

Raquel Lobatón es una profesional de la salud y nutrición reconocida internacionalmente. Nutrióloga incluyente, Educadora en Diabetes y Proveedora de Confianza Corporal, trabaja bajo la filosofía de HAES® (Salud en Todas las Tallas) y bajo el modelo de Alimentación Intuitiva. Creadora del concepto Nutrición Incluyente®, nos cuenta sobre su participación en ALICYA.

Como profesional de la salud, y en específico como profesional de la nutrición, creo que mi participación en ALICyA. es altamente necesaria. Lamentablemente, mi profesión ha contribuido de forma muy importante en la patologización de los cuerpos gordos y a la violenta idea de que éstos deben ser controlados y disciplinados. A nosotrxs se nos instruyó para luchar de forma constante contra la gordura bajo la idea de que “era por salud”. Durante muchos años yo misma prescribí dietas hipocalóricas para perder peso, al tiempo que asumía que todas las personas podían y debían ser delgadas. Conocer el enfoque de Salud en Todas las Tallas dio un giro de 180 grados a mi profesión, y me hizo ver que había formas de abordar y promover la salud que no se centraran en un número en la báscula ni en el arbitrario y obsoleto IMC. Creo que los profesionales de la nutrición que hemos abierto los ojos, y que nos hemos dado cuenta del daño que la cultura de dietas y la idealización de la delgadez han causado en tantas personas, no podemos quedarnos callados ni un minuto más. Es nuestra responsabilidad alzar la voz de forma constante, retando a la cultura de dietas, pero sobre todo contribuyendo a la despatologización de la gordura. Mientras sigamos señalando a los cuerpos gordos como cuerpos enfermos, el estigma de peso seguirá presente y continuará perpetuando el daño y la discriminación.

En la misma línea, Silvina Chaves, Licenciada en Nutrición, nos cuenta porqué forma parte de ALICyA. Son varias las razones, la primera es que siento que “acuerparnos” y hacer comunidad es la única manera de hacer frente a la gordofobia y a la hostilidad con la que crecimos alrededor de nuestros cuerpos. Y frenar esto es la única manera de proteger a las generaciones venideras. Entender que lo que enferma y mata no es el tamaño del cuerpo en sí mismo, si no el estigma sobre los cuerpos, entender que todxs, independientemente del tamaño que tengamos, tenemos derecho a tener salud o enfermedad, y que todxs, independientemente del tamaño de cuerpo tenemos derecho a vivir, nuestra vida hoy, con este cuerpo que tenemos. Y para que esto suceda es importante impactar fuerte sobre el sistema de salud pesocentrista. Y sólo unidxs lo censeguiremos.

Kimberly Rodríguez es Coach en nutrición integral no centrada en pérdida de peso. Pertenezco a ALICyA porque como mujer, desde niña, he vivido bajo la constante opresión y violencia sobre mi cuerpo y su apariencia, incluso se me ha adoctrinado para juzgar el cuerpo de las demás mujeres, obligándonos así a reducir nuestro tamaño lo más posible para poder pertenecer, y hoy, reconciliada con mi cuerpo y sus cambios, puedo ver la paz de vivir en armonía con mi cuerpo, y estoy convencida de que desde ALICyA puedo ayudar a que más mujeres transiten este largo camino que es la aceptación corporal.

Infancias

Un particular punto de interés gira en torno a las infancias, tan vulneradas y permeables a discursos discriminadores y bullying. Gaby Pezet es mamá de Valentina y Jerónimo y Coach de Crianza Consciente. En ALICyA nos preocupamos por las primeras etapas de vida del desarrollo humano. Sabemos que es en los primeros años de vida, infancia y adolescencia, donde se forman la mayoría de las creencias, entre ellas la que se refiere a las corporalidades. Al ser esta una población muy vulnerable, es necesario que los cuidadores primarios (mamá, papá y personal docente) conozcan del impacto que generan sus mensajes y su formación. Es importante abordar la gordofobia en la infancia porque la discriminación en la edad temprana puede tener un impacto negativo duradero en la autoestima, la salud mental y física de los niños y niñas. Además, el estigma que hay en contra de las corporalidades gordas se internaliza en estas etapas. Por eso, enALICyA queremos generar información y formación no solo para prevenir sino para concientizar a los adultos responsables que acompañan a los niños en temas relativos que fomenten la inclusión y el respeto a la diversidad corporal. ALICyA es también espacio generador de contenido para los pequeños y para los adolescentes promoviendo el respeto a los demás independientemente de su tamaño corporal, y a identificar la gordofobia en su entorno, y animarles a comunicarlo si sienten algún tipo de discriminación o incomodidad por lo que digan o hagan los otros.

Discurso de odio, militancia gorda y redes

Chary Aranzábal es Licenciada en comunicación, artista y activista. En estos momentos yo veo a la militancia gorda, tal cual como lo indica la palabra: como un campo militar. Es una guerra constante, es estar en batalla frente al sistema, luchar contra la corriente y sentir que tienes que ser fuerte y ponerte una coraza para todos aquellos que, muchas veces sin querer y otras con toda la intención, te hacen daño. Pero al mismo tiempo, veo que vamos avanzando, cada vez las personas van cayendo en cuenta de lo que ha hecho la cultura de la dieta y la gordofobia en la sociedad. Es una lucha de David contra Goliat. Pero hay momentos clave en los que sientes que todo vale la pena. Cuando recibes comentarios de agradecimiento por el trabajo de difusión y te dicen que han salido de un lugar de dolor gracias a lo que haces. Cuando ves que cada vez más figuras públicas se pronuncian en favor de la diversidad corporal, cuentan sus historias y se vulneran para concientizar. El discurso ya está en las calles, ya está por toda Iberoamérica. El que se hable del tema ha cambiado el juego porque antes esto era invisible. Antes era imposible considerar un consenso, hoy somos más.

La profesional también reflexiona sobre las redes, son de gran ayuda pero muy crueles, y siento que es momento de volver al contacto personal, llevar el mensaje cara a cara, conectar con las personas, viéndonos a los ojos. Ahí es donde nos quitamos la armadura, y abrazamos nuestra vulnerabilidad, nuestras heridas y formamos comunidad.

ALICyA es un abrazo sin fronteras que reconforta, sostiene las corporalidades diversas de toda habla hispana. Genera comunidad, genera red y vínculos de solidaridad. En la obra de Carroll, Alicia se encuentra constantemente en situaciones extrañas y desconcertantes, en las que su cuerpo y su tamaño parecen fluctuar constantemente. En un momento es demasiado grande para pasar por una puerta y en otro demasiado pequeña para alcanzar una llave. Estas situaciones pueden ser interpretadas como una crítica a la rigidez de las normas sociales sobre el cuerpo, que a menudo son arbitrarias y poco realistas. Además, en el libro, Alicia conoce a personajes que tienen cuerpos diferentes a los considerados “normales” por la sociedad de la época, como la Duquesa con su enorme nariz y el Sombrerero Loco con su complexión delgada y alta estatura. En este sentido, el libro puede ser visto como una crítica a la gordofobia y a la discriminación basada en la apariencia física. El mensaje que se puede extraer es que el valor de una persona no debe ser determinado por su aspecto físico, sino por sus habilidades, sus acciones y su personalidad. En cualquier caso, y sin la ambición de caer en el estiramiento de conceptos, es importante tener en cuenta que la gordofobia y la discriminación por el tamaño del cuerpo son problemas muy reales y graves en nuestra sociedad. La lucha contra la gordofobia implica desafiar y cambiar los estereotipos negativos sobre las personas con cuerpos más grandes y trabajar para crear un mundo más inclusivo y equitativo para todas las formas y tamaños de cuerpo. Si la lucha es colectiva, se lucha mejor, hagamos historia.

ALICYA es un colectivo joven, independiente y acogedor para las diversidades corporales. Nació formalmente el 7 de diciembre del 2022 en Ciudad de México. Tiene miembros activos en todos los países de Latinoamérica y España.

IG @alicya.para.iberoamerica

Facebook: Asociación por la Liberación Corporal y Alimentaria

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), gorda, aprendiz permanente, estudiante de las diversidades en todos sus niveles, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Colaboradora en “Tu mejor golpe”, programa radial Wox 88.3 con la columna “Cuerpas mutantes”. Miembro fundacional de IG: @alicya.para.iberoamerica (Asociación por la liberación corporal y alimentaria para Iberoamérica) Siempre rockera, o como diría mi amiga Berni, laRomiPunk. IG: romina.sarti