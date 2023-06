Di María se despidió de Juventus y su próximo destino podría ser Benfica

“Llego el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, expresó Fideo a través de sus redes sociales. La idea del ex Central sería quedarse al menos hasta la Copa América 2024

Ángel Di María no jugará más en Juventus y su futuro es una verdadera incógnita. El talentoso atacante surgido en las divisiones inferiores de Rosario Central le puso fin a su etapa en el elenco de Turín, del que se despidió a través de sus redes sociales con emotivas palabras.

“Llego el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, arrancó diciendo Fideo, quien llegó a la Vecchia Signora a mediados del año pasado y disputó un total de 40 partidos, en los cuales marcó ocho goles y dio siete asistencias. Aunque claro: no pudo festejar nunca: “Me voy con ese sabor amargo de no haber conseguido un título pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”.

“Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, finalizó diciendo Angelito, quien a sus 35 años tendrá que ponerse a buscar un nuevo destino. Y si bien en Central siempre lo esperan con los brazos abiertos, la idea de Fideo es mantenerse en Europa, ya que quiere llegar con roce internacional a la Copa América que se celebrará el año próximo en Estados Unidos.

Por eso, de momento el principal candidato a quedarse con los servicios de Di María es Benfica, que intentará volver a sumarlo a sus filas 13 años después de su venta al Real Madrid, a cambio de unos 35 millones de euros. En su etapa en el club portugués, Fideo jugó 121 partidos, anotó 15 goles, dio 28 asistencias y conquistó tres títulos: un campeonato local y dos Copas de la Liga.