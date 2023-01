Detuvieron en Miramar al acusado de asesinar a la joven que fue hallada en un pozo ciego

Se trata de Sebastián C., quien era intensamente buscado por el crimen de Verónica González en Batán

Un hombre que era intensamente buscado tras ser acusado de asesinar a su pareja y arrojarla en un pozo ciego en la localidad de Batán fue capturado este domingo por personal de Caballería de la Policía Bonaerense en la ciudad balnearia de Miramar.

Según indicó La Capital de Mar del Plata, se trata de Sebastián C, de 46 años, quien está acusado del crimen de Valeria González, de 28, y la información fue confirmada por fuentes de la investigación que aseguraron que el sujeto estaba de pantalones cortos, caminaba solo y fue inmediatamente reconocido por los uniformados.

A Sebastián se lo buscaba desde la noche del viernes después de que el cadáver de González fue encontrado en la cámara séptica de la casa en la que ambos vivían junto a su hijo de poco más de 1 año.

La mujer había sido denunciada como desaparecida poco antes por su padre al no tener novedades de ella durante el día y, en particular, por no haber asistido al cumpleaños de su madre.

Cuando el padre de Sebastián revisó la casa situada en calle 122 y 133 de Batán, encontró el cadáver dentro de la cámara séptica y, según se informó, el cuerpo presentaba signos de golpes y estrangulamiento.

La pareja de la víctima es intensamente buscada en la zona del partido de General Pueyrredón y pocas horas después del hallazgo del cuerpo de González, la camioneta de Sebastián apareció en el mar.

El vehículo, una Volkswagen Amarok azul, fue hallado sin ocupantes en el mar, a unos 300 metros de donde estaba el Cristo de la Hermandad, a la entrada del Vivero Florentino Ameghino por personal del Comando de Patrullas de Miramar que recorría la costa.