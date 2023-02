Después de Enzo Fernández, un ex All Black es el nuevo refuerzo del Chelsea

Gilbert Enoka, en un entrenamiento de los All Blacks, durante su estadía ganaron dos Mundiales 2011 y 2015.

En los últimos tiempos del súper profesionalismo a los clubes y a los entrenadores se les agregó a la táctica, la función de manejar el vestuario. No sólo en el fútbol, sino también en otros deportes se busca tener dentro del staff técnico una persona que pueda ayudar al entrenador y a los jugadores a dejar de lado los egos y poner por encima a todo al equipo. Un ex integrante del staff técnico de los All Blacks en la etapa más ganadora de los Hombres de Negro llega a Stamford Bridge.

En enero pasado Chelsea de Inglaterra invirtió más de 300 millones de dólares en refuerzos, entre ellos el argentino Enzo Fernández en 121 millones de dólares y el ucraniano Mijailo Mudryk en 70 millones.

Desde la institución buscan, además, de darle los mejores recursos humanos a Graham Potter, DT del conjunto londinense. Ahora la dirigencia contrató al neozelandés Gilbert Enoka, quien fue director de liderazgo y entrenador de habilidades mentales de los All Blacks, desde 2011 a 2015, cuando el seleccionado kiwi ganó dos mundiales. Además, Enoka ha trabajado con los Black Caps, Silver Ferns y el piloto de rally Hayden Paddon.

Enoka iniciará una consultoría a corto plazo que será exigente en el Chelsea, el club londinense que más gasta.

Al informar sobre el nombramiento de Enoka, The Telegraph dijo: “El equipo hinchado del entrenador en jefe Graham Potter está repleto de diferentes personalidades y egos, y se reconoce que los costosos nuevos fichajes del Chelsea podrían fracasar bajo el peso de las expectativas si no se crea la cultura adecuada”.

Además en el diario inglés se puntualizó: “Esa es el área en la que se contrató a Enoka para ayudar, y el hombre de 57 años enfatizará la importancia del equipo sobre el individuo en un momento en que Potter se ha quedado con la tarea poco envidiable de tratar de ayudar a que todos sus nuevos jugadores se acomoden, mientras intentan asegurarse que los miembros existentes del equipo no se desilusionen”.

En el sitio kiwi Stuff.com lugar en el que conocen muy de cerca el trabajo de Gilbert Enoka, detallaron: “Enoka desarrolló una cultura en los All Blacks en la que cada miembro del equipo asumía la responsabilidad de sus acciones y los jugadores a menudo respondían ante sus compañeros de equipo en lugar de ante los entrenadores”.

“Es posible que la gerencia no detecte estos comportamientos contraproducentes. Los propios jugadores y líderes deberían llamar a los demás por sus egos inflados”, dijo Enoka a The Telegraph.

Además, el nuevo refuerzo del Chelsea, el kiwi Enoja agregó: “Nuestro entrenador Steve Hansen, un hombre brillante, llegó una vez a una reunión del equipo unos minutos tarde. Cuando entró, uno de los jugadores veteranos se puso de pie y dijo: ‘Entrenador, no puede llegar tarde. No otra vez, por favor’. Así que en realidad es el equipo el que está monitoreando este comportamiento”.

Y por último, Enoka dijo: “Un d…head hace todo sobre ellos. A menudo, los equipos lo toleran porque un jugador tiene mucho talento. Buscamos señales de advertencia tempranas y eliminamos los grandes egos con bastante rapidez. Nuestro lema es, si no puedes cambiar el gente, cambia a la gente”.

El mundo empresarial también contrata personas vinculadas al deporte para generar cultura de liderazgo y de equipo. Todas las herramientas con las que se puedan contar y sean legales deben tener una oportunidad para desarrollarse. El problema, es que en el mundo del fútbol, y más en este caso del Chelsea que invirtió millones de dólares, se buscan resultados en el corto plazo, y no sólo jugar un fútbol que apasione a multitudes, sino ganar títulos, como la Premier League, certamen que no gana desde 2017.