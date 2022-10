Después de 20 años, la legendaria cantautora canadiense Joni Mitchell vuelve a los escenarios

La cantautora canadiense Joni Mitchell, una de las figuras femeninas más relevantes del folk contemporáneo, volverá a los escenarios estadounidenses a los 78 años y después de casi dos décadas de su última presentación oficial en vivo, con un show en el anfiteatro Gorge, en el estado de Washington, que tendrá lugar el 10 de junio del año próximo.

Según informó el medio especializado Entertainment Weekly, la noticia fue dada a conocer a la prensa por la cantante indie Brandi Carlile, la colaboradora y colega de Mitchell que precederá a la autora de “Day After Day” en el evento, llamado Echoes in the Canyon, con una fecha propia el 9 de junio.

“Joni ama tocar en vivo, y es increíble haciéndolo. Es tan buena ahora como siempre lo fue antes”, aseguró Carlile en una entrevista reproducida por el mencionado sitio, en la que también contó que Mitchell se interesó nuevamente por la posibilidad de presentarse frente a su público luego de acompañarla en un espectáculo sorpresa en el festival Newport Folk en julio último.

Además, la música estadounidense afirmó que se trata de una oportunidad “enorme”, ya que “hace veinte años que nadie puede comprar una entrada para verla tocar en vivo”. “Está muy emocionada, y yo no puedo creer que esté sucediendo, pero está pasando, y la va a romper”, agregó.