Desde las redes de una universidad pública destrozaron a Fantino y el conductor les salió al cruce

La Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) repudió, y luego dio marcha atrás, la presencia de Alejandro Fantino, invitado por un grupo de estudiantes a dar una charla en la sede de la institución. Y él les respondió.

En un comunicado publicado en la web oficial de la casa de estudios, se replanteaba la visita de Fantino porque representa la práctica del periodismo que la institución repudia “profundamente”.

“Al enterarnos de que el día miércoles 17 de mayo, a las 14 horas, la agrupación estudiantil Nueva Generación organizó una charla con el Sr. Alejandro Fantino en nuestra Facultad, queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudios –derecho que la Universidad Pública garantiza a todo ciudadano/a/e– y para ejercer su derecho a comunicarse, creemos que nuestra Facultad también tiene el derecho a dejar en clara su propia opinión”, comenzaba el comunicado publicado.

Y agregaba: “El Sr. Fantino representa las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente. Desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades”.

Además, cuestionaba que Fantino haya entrevistado, recientemente, a Patricia Bullrich. “Desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades. Por ejemplo, también, su participación en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se llevó a cabo en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre ambos países, con un espacio denominado Conversaciones AmCham: ciclo Protagonistas políticos, donde entrevistó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich”, se leía en la nota que luego fue borrada.

Para cerrar el comunicado, escribieron que esa institución “se enorgullece de contar con la tradición periodística e investigativa de grandes periodistas y comunicadores/as – Rodolfo Walsh, García Lupo, Gregorio Selser, Jorge Masetti; y que además tiene un compromiso de décadas con el derecho a la comunicación como derecho humano, la presencia de una referencia del periodismo como mercancía no puede menos que resultarnos non grata”.

El texto se viralizó y fue noticia en todos los portales. A las pocas horas de ser publicado, el comunicado desapareció de la web. Pero durante su presencia en la institución, el periodista mencionó lo ocurrido.

La respuesta del conductor

“Leí que hubo un comunicado. Hubo un comunicado y después no hay comunicado, entonces no sé si quedarme con el principio o el final…me quedaría con la síntesis que es lo que interesa; en todo caso y te lo digo como alguien que transita la filosofía: todo tipo de repudio no construye, el repudio rechaza”, contestó el conductor, que optó por no entrar en un ida y vuelta con la conducción de la Facultad.

“No voy a tomar esto a título personal y jamás pensaría nada malo de un colega o de futuros colegas y de una universidad que tengo entendido, tiene un muy buen nivel académico en todas sus áreas. Simplemente, vengo acá a charlar con los chicos. No puedo no venir o dejar a 300 chicos que vienen a escuchar mi experiencia”, dijo Fantino.

También sostuvo que “lo que pasó alrededor de esto no nos puede teñir lo que es esto: un encuentro entre grupo de pibes y chicas que quieren una carrera y yo simplemente le vengo a contar como yo, de profesor de tenis, me puse en un estado de periodismo y luego en un estado de permanente estudio. Simplemente vengo a traerle mi experiencia”.