Desde el mar de Tasmania para el mundo: Tazuni será la mascota oficial de la Copa Mundial 2023

Falta menos de un año para el Mundial Australia-Nueva Zelanda y desde la organización se dio a conocer a la mascota oficial de la próxima Copa del Mundo: Tazuni.

El nombre es una combinación de su hogar, el mar de Tasmania, y de la palabra unidad, un “valor fundamental de este torneo que se disputará en Australia y Nueva Zelanda en 2023”.

“Esta pingüino adolescente es una futbolera que llevará la emoción de la competición a una nueva generación de aficionados”, explicaron desde Fifa.

Tazuni participará de las actividades preparativas del certamen y también aparecerá en los canales de comunicación y en los productos del torneo.

Tazuni está basada en el pingüino «Eudyptula minor», especie endémica de Aotearoa Nueva Zelanda y Australia y es, según comentaron los organizadores, la representante perfecta de la región anfitriona y “ayudará a llevar la emoción de este esperado torneo a una nueva generación de aficionados”.

“Thanks for all the ♥️ received today as I’m announced Official Mascot of the #FIFAWWC! I’m the new kid on the block, but have no doubt that I call both Australia and Aotearoa New Zealand my home! 🇦🇺🇳🇿

Read more about me here: https://t.co/DdCcJwAnwS

Love, Tazuni” pic.twitter.com/TfiCHziyHa

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 19, 2022