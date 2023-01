Desde Amsafé aseguran que 7 de cada 10 casos de abusos intrafamiliares se detectaron en la escuela

A principios de esta semana el gobierno provincial pidió a la Justicia que investigue a la organización Grávida, tras impedir que una nena de 12 años abusada acceda a un aborto legal. La situación renovó la necesidad de contar con una ley provincial de Educación Sexual Integral (ESI) que facilite el acceso a la información a las infancias y adolescencias para que conozcan y reclamen sus derechos. Desde Amsafé Rosario recordaron que 7 de cada 10 casos de abusos intrafamiliares se detectaron en la escuela, y exigen más herramientas y formación para docentes. En el ámbito privado, coinciden en la necesidad de garantizar la educación en el aula y proponen una formación especial para funcionarios públicos del Estado. Por su parte, la diputada provincial Gisel Mahmud, impulsora del proyecto de ley que obtuvo media sanción, destacó la importancia de contar con una normativa actualizada y territorial.

“La situación de la niña de Garibaldi, que tras un abuso sexual queda embarazada y pide la interrupción legal de ese embarazo, es un claro ejemplo de lo que significa tener la información adecuada para tomar una desición cuidadosa de su propia vida. Hay sectores antiderechos ligados a las iglesias que se mantienen dentro de las instituciones estatales, obstaculizan el acceso a la salud y van en contra de la legislación, preservando sus propios intereses económicos, morales y políticos”, dijo a El Ciudadano Verónica Montanari, secretaria de Género de Amsafé Rosario y agregó: “Hay una connivencia con sectores de los gobiernos que les otorgan impunidad en su accionar. Son los mismos que se oponen a una ley provincial de ESI, a que haya un presupuesto destinado a su implementación y reglas claras en el abordaje de las situaciones de violencia de género, a que seamos nosotrxs quienes decidimos por nosotrxs mismxs, en vez de abordar dichas situaciones con más violencias enmascaradas con discursos de benevolencia y caridad”.

Para Montanari garantizar la ESI en las escuelas es un derecho humano como la educación y la salud. “La importancia está en brindar información científica, laica y de fácil acceso para las infancias y juventudes. Permite que, ante la necesidad de tomar una decisión, se pueda hacer con tranquilidad de responder a los propios intereses, de acuerdo a su situación actual y su proyección de vida, atendiendo a la salud física y psicológica”, explicó y la consideró un hecho político. “Siempre damos ESI, por acción o por omisión. El silencio también es ESI pero tomando un posicionamiento patriarcal y opresor, considerando que la información tiene que estar en pocas manos. En la ESI la circulación de la palabra es primordial: la palabra de lxs que no la tienen, de quienes sufren miles de maneras de violencia cotidiana, de quienes no pueden decidir por sus propios cuerpos, de quienes no encajan en la heteronorma. La palabra no moralizante, que rompa con mitos y prejuicios, que quite etiquetas, que nos permita pensar y llevar adelante nuestros proyectos de vida. Cuando ponemos en palabra lo que nos pasa en la cotidianeidad, estamos dando ESI; cuando reflexionamos críticamente los preceptos y las formulaciones que hemos heredado, estamos dando ESI; cuando generamos espacios para charlar, pensar y resolver situaciones entre todxs, eso es ESI. Y es eso lo que les interesa a lxs infancias y a los jóvenes”.

En cuanto a la implementación de la ESI en las escuelas, señaló que “se viene trabajando como se puede”. “En escuelas de educación secundaria la pibada pide a gritos la ESI, saben que es su derecho y lo quieren hacer valer. Quienes vienen de la primaria, traen entusiasmo e inquietudes que les hacen aflorar sus maestrxs anteriores. El abordaje de la ESI en las escuelas tiene muchas aristas, no es solamente el espacio de diálogo, de concientización, sino también el acompañamiento de las situaciones emergentes, la articulación con otras instituciones del Estado, la formación permanente, gratuita y en servicio es la contención de la misma docencia”, aseguró y cuestionó la falta de herramientas. “Muy poco es aportado por los gobiernos. Necesitamos más para dar consistencia a esos derechos ganados y que no queden transformados en letra muerta. Seguiremos luchando porque sabemos que luego de la conquista de algún derecho tenemos que seguir para garantizar su aplicación. Por una sociedad más equitativa y justa, libre de violencia, sin miedo. Porque esa sociedad no nace, se hace”, cerró.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Amsafé, señalaron que 7 de cada 10 abusos en las infancias son detectados en las escuelas gracias a la ESI. “El 80 por ciento de los abusos en las infancias se generan en ámbitos intrafamiliares, su mayor porcentaje es cometido por varones y cerca del 70 por ciento son detectados gracias a la ESI en las escuelas. Además, ayuda a visibilizar y eliminar la desigualdad de derechos de las infancias. Siempre tuvimos obstáculos, hay personas que confunden un derecho con una ideología y esa es la batalla a dar”, dijo Andrea Navoni, referente del área.

Y destacó la necesidad de un proyecto provincial que actualice la norma nacional y garantice recursos y formación para docentes: “En Santa Fe el equipo ESI tiene un número acotado de personas al igual que el socioeducativo. Necesitamos más personal y una formación en servicio continua y permanente para exigir y controlar la formación en aulas. Hoy está sujeta a la buena voluntad de cada docente, no se incluye en el proyecto y los equipos no controlan”.

Formación para funcionarios

Desde Sadop manifestaron la importancia de contar con una legislación provincial para evitar situaciones como la experimentada por la niña de Garibaldi. “Evidenció la necesidad de que niñas y niños conozcan sus derechos. De lo contrario, le dejamos lugar a profesionales y organizaciones antiderechos a hacerle consentir un secuestro a una niña de 12 años abusada. Si educamos a nuestros niños en sus derechos se vuelve relativo el valor de estos profesionales derivados de Grávida o de cualquier organización. Así como hay una ley Micaela para abordar la violencia de género tiene que haber una formación similar respecto de las cuestiones de ESI para todos los funcionarios públicos del Estado”, dijo Martín Lucero, titular del gremio a El Ciudadano.

Según explicó, el nivel de implementación en las escuelas es malo porque no hay control estricto al Ministerio de Educación y señaló que hay muchos intereses políticos en que no se ejecute la ESI. “Es funcional a la campaña antiderechos que sostienen organizaciones con mucho poder en Argentina, no sólo las iglesias de todos los credos sino también partidos con representación parlamentaria. Hay una gran resistencia a la implementación y es un condicionante del sector político para tejer alianzas”, cerró.

Una deuda pendiente

La diputada provincial del socialismo Gisel Mahmud, impulsora del proyecto de ley de Educación Sexual Integral que obtuvo media sanción, coincidió en la necesidad de actualizar la norma nacional y destacó la importancia de contar con una legislación propia que contemple las características de cada región de la provincia.

“En nuestro país cambiaron muchas cosas y hubo muchos avances científicos y académicos que deben ser considerados. Por otro lado, es fundamental tener una ley que pueda aplicarse contemplando la territorialidad ya que Santa Fe es una provincia muy grande y la realidad que tiene alguien del norte no es igual a la realidad de alguien de la capital o del sur de la provincia. Estamos convencidos que la ESI es una herramienta fundamental en la educación de niñas, niños y adolescentes y está elaborada con contenidos científicos, acordes a cada edad y etapa escolar”, señaló la diputada a El Ciudadano.

Mahmud explicó que la ESI trabaja con información científica para evitar situaciones que ponen en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el desarrollo normal de sus vidas. “En muchos casos, niños y niñas pudieron contar en el aula, durante talleres y trabajos, que sufrían violencias o abusos. Estas situaciones, en la gran mayoría de las veces, se daban en el seno de la familia. La educación sexual contribuye a que un niño o niña pueda aprender que nadie puede vulnerar su integridad física y emocional, nadie puede tocarlos, o que pueda encontrar un espacio de confianza y protección para contarlo. En Santa Fe mientras estuvimos en la gestión del Frente Progresista teníamos estadísticas muy serias sobre niñas y niños que contaban lo que les pasaba en sus casas, a partir de lo cual se daba intervención al Estado. A ellos la ESI los ayudó y, en muchos casos, les salvó la vida”, expresó.

La legisladora entiende que las principales dificultades para avanzar en una norma provincial provienen del Senado pero confía en que Santa Fe tenga su propia ley. “Insistimos muchas veces con el proyecto. El Senado no lo trata. Existen presiones de grupos conservadores que no quieren que este tema se aborde. De todos modos, estoy convencida que vamos a conseguir que Santa Fe tenga su ley de Educación Sexual Integral. Lo piden los estudiantes de todas las edades y en todos los colegios. Son ellos y ellas quienes necesitan saber más, tener información confiable y el Estado tiene la obligación de garantizarla”, concluyó.