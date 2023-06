Derrota de Argentina frente a Estados Unidos y se viene duelo clave ante Puerto Rico

El seleccionado argentino perdió en la noche del martes ante Estados Unidos por 113 a 52 en su segunda presentación en el Fiba América de Mérida, México, mientras que este miércoles cerrará la fase de grupos ante Puerto Rico para conocer su ubicación final para los cruces de cuartos de final.

En el ganador anotó 19 tantos Cameron Boozer y 13 Cayden Boozer, mientras que para el elenco albiceleste hicieron 8 puntos Tyler Kropp y Tomás Scola.

En el otro duelo del martes por el grupo A, Puerto Rico venció a México por 60 a 52.

Por la zona B, Brasil se impuso a República Dominicana por 68 a 66 y Canadá derrotó a Uruguay 75 a 65.

En la zona A Estados Unidos lidera con 2-0, Puerto Rico y Argentina 1-1 y México 0-2. De allí la importante del Argentina ante Puerto Rico del miércoles a las 20.30. El resto de la jornada será Canadá vs. Brasil (15.30), Uruguay vs. Dominicana (18) y México vs. Estados Unidos (23).

En el grupo B mandan Brasil (2-0) y Canadá (2-0), mientras que cierran Dominicana (0-2) y Uruguay (0-2).

La jornada del jueves será de descanso y el viernes habrá cuartos de final cruzados, con 1 vs. 4 y 2 vs. 3. Todos los elencos estarán en competencia.