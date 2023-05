Depositaron el dinero de los sueldos y se levantó el paro de colectivos

El gremio que agrupa a los choferes de transporte público levantó el paro de transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que “los fondos fueron depositados en las cuentas de los trabajadores”. De esta manera, se desestima la medida de fuerza que habían advertido desde el sindicato si el pago no se hacía efectivo. El secretario de transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, había anticipado que estaban esperando que se girara el dinero correspondiente a los sueldo de abril a los choferes.

Durante la mañana del lunes, los choferes tenían poca esperanza de cobrar la totalidad de sus haberes. “No cobramos la totalidad del salario de abril, por lo cual declaramos el estado de alerta. Si alrededor de las 14 ó 15 de hoy no se hicieron las trasferencias, con seguridad decretaremos una medida de fuerza”, afirmó este lunes el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario Sergio Copello. Y agregó que el gremio puso como plazo este lunes para el cobro de la totalidad de los haberes y de no tener respuesta iniciarían un parp.

“Los subsidios nacionales no llegaron por segundo mes consecutivo. El Fondo Compensador Municipal y la el gobierno provincial hicieron sus aportes, y los empresarios ahora dicen que no tienen más dinero”. Por eso “decretamos el estado de alerta y movilización”, agregó el dirigente en declaraciones radiales a la espera de una solución que finalmente llegó durante la tarde.

Copello aseguró que la medida es inminente “porque no está garantizado” que los choferes cobren la totalidad de sus haberes. “Tampoco hay fecha probable. En ese marco, con el proceso inflacionario que se está dando, esperar diez días. A lo mejor, para los empresarios esa cantidad de días no es nada, pero para los empleados no”. Después confirmó en Radio 2 que “por fortuna la asamblea no tuvo que definir nada porque los fondos fueron depositados en las cuentas de los trabajadores”. Y apuntó que “esto parecía muy difícil hoy a la mañana pero después la plata apareció”.