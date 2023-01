Denunciaron a “Locomotora” Oliveras por acoso y maltrato

Una ex alumna y ex empleada de la boxeadora la denunció públicamente por acoso y maltrato. La "Locomotora" dijo que "son todas mentiras" y adelantó que el caso ya está en manos de la Justicia santafesina

Paola Sellos, una ex alumna de Alejandra “Locomotora” Oliveras, denunció públicamente a la boxeadora santafesina por acoso y maltrato. Fue en una entrevista en un medio nacional. En diálogo con AIRE, la reconocida deportista dijo estar sorprendida y desmintió a la mujer que también trabajó para ella. “La justicia de Santa Fe desestimó esta denuncia por falta de pruebas y ahora me veo obligada a hacer yo una denuncia por falsa denuncia y otra por daños, perjuicios y calumnias”, expresó.

En primer lugar, la boxeadora se sintió dolida por el hecho de que “un medio nacional no cuide a una ídola y a una persona que solo hace el bien a la gente”. “Doy charlas sobre violencia de género ¿cómo voy a maltratar o a violentar a una persona? Hablo de la fuerza interior para salir adelante, del trabajo, de la dignidad, de que te quieras, de que te ames. Esto es todo lo contrario a esa denuncia que además no tiene ninguna prueba”, expresó.

Asimismo se mostró sorprendida por la denuncia. “Esta persona fue alumna mía, amiga y participó ayudando a los comedores. Y de repente hace esto. Si quiere mancharme o ensuciarme se perjudica ella porque yo ya la denuncié. Toda la gente me conoce, el país me conoce”, concluyó Oliveras.

Qué se denuncia en contra de la Locomotora Oliveras

Paola Sellos relató en un medio nacional el maltrato que vivió por parte de la boxeadora cuando trabajaba con ella. “Hay muchos que vieron el maltrato. Pero por querer figurar al lado de ella, no decían nada. El hostigamiento viene desde hace años”, explicó. “Me decía gorda, trola, buscona, mugrienta, crota, villera”, rememoró en la entrevista.

La mujer, que supo formar una relación de amistad con la boxeadora, aseguró que fue manipulada durante mucho tiempo. “El daño psicológico y la manipulación que me hizo lo va a tener que enfrentar en la Justicia… Tengo muchas pruebas”, detalló sobre el caso que planea llevar a juicio. En el reportaje, la mujer explicó que hace unos años decidió iniciar un juicio laboral en contra de su ex empleadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, pero aseguró que no obtuvo respuestas de la Justicia. Según explicó, Oliveras le hizo firmar un papel y ella terminó cumpliendo con lo que le pedía y hasta le pidió perdón.