Denuncian favores sexuales por cargos políticos en el espacio de Javier Milei

Mila Zurbiggen, que integra el espacio de Javier Milei, denunció que “se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales” y avivó la interna libertaria.

Según Zurbriggen, Milei designa a dedo a mujeres en cargos y espacios de poder por favores sexuales. “Mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo (…) Ellas pueden hacer lo que quieran, pero una esperaría que en un frente político haya un poco más de seriedad”, explicó.

La dirigente no quiso dar nombres para “no meterse en ese puterío”, del que está renunciando por constatar muchas “prácticas que son propias de la casta”.

La semana empezó complicada para Javier Milei. La presidenta de Generación Libertaria, Mila Zurbiggen, un espacio joven que se encuentra dentro de La Libertad Avanza, hizo una dura declaración que salpica el armado del economista: denunció que se pone a personas en cargos por favores sexuales.

“No hay organización, no hay mesas donde se decidan las cosas. Se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales. A mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada del feminismo, no me parece correcto. Es una práctica de la casta que no tiene nada que ver. Me molestó muchísimo, porque es un trabajo serio, por más que seamos jóvenes. No somos borregos que vamos a correr detrás de mujeres sin ropa”, dijo Zurbiggen.

“Lo que más me dolió, es la posibilidad de hacer que la nueva generación de políticos de gente de nuestra edad, abrace las ideas de la libertad y entre a espacios de poder. En este frente no se le dio lugar. No queremos que la agrupación esté vinculada a Milei. Sentimos que se usó a la juventud“, dijo la joven de 23 años en el aire de Radio Con Vos.

“Vimos a un grupo de aproximadamente cinco mujeres, que son siempre retweeteadas por Javier Milei, que todas son rubias, que tienen mucha relevancia y espacio, que salen vinculadas a Javier, tienen lugar en eventos políticos y se les da entidad en medios”, más allá de su idoneidad, afirmó Zurbiggen.

Y agregó: “A muchas las pusieron al frente de agrupaciones pasando por arriba de la militancia. Habían plagiado sus títulos. No hay estrategia de campaña. Esto fue un desastre. Lo que le indigna a la juventud es que desde arriba, a dedo, se ponga a muchísima gente, solo por los aportes financieros que hicieron. La juventud no ve un peso y queda afuera”.

Zurbriggen, por último, denunció que Javier Milei ha creado una especie de liderazgo mesiánico en torno a su figura y en su espacio político “hay mucha gente con miedo de hablar, viven todos pendientes de que te aprueben o desaprueben, de que te retuitee o te ponga likes. Parece una secundaria”.