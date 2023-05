Denuncian despido arbitrario de trabajadora de Niñez que había sido amenazada

Una psicóloga que trabajaba en la Secretaría de Niñez provincial denuncia que fue despedida por cuestiones ideológicas y, tras cuatro años de reclamos, solicita la reincorporación a planta permanente. La mujer había intervenido en una situación de abuso sexual intrafamiliar y luego recibió amenazas por parte de los acusados. Pidió el traslado pero se lo negaron por lo que solicitó licencia psiquiátrica. En 2021 empezó a trabajar con familiares de víctimas de femicidios hasta marzo pasado cuando le notificaron el despido. Desde Niñez argumentan que está justificado en las ausencias de 2019 mientras que la trabajadora alega falta de protección ante los hechos de violencia sufridos y entiende que el despido se enmarca en una “persecución ideológica y política”. Desde Ate Rosario repudiaron el despido y convocan a una manifestación este lunes 15, a las 10, frente a la sede local de Gobernación.

Natalia Cachiarelli empezó a trabajar en 2015 en la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial donde había concursado para integrar la planta permanente como auxiliar profesional en el Centro de Acción Familiar (CAF) Nº18 en la capital provincial. En 2017 intervino en un caso de abuso sexual infantil pero, según señaló, el informe llegó a mano de los imputados y la trabajadora fue amenazada de muerte.

Cachiarelli solicitó el traslado y cuestionó que las autoridades del CAF y de Niñez, que por entonces encabezaba Andrea Travaini, se lo negaron. La psicóloga denunció falta de protección e interpuso una medida cautelar dictada por el Juzgado laboral N° 3 de Santa Fe, quien ordenó el traslado rechazado por la administración.

La mujer denunció además que desde la repartición provincial le negaron una licencia sin goce de sueldo por lo que presentó licencia psiquiátrica. En paralelo, le iniciaron un sumario administrativo que, según su abogado, no tuvo movimientos hasta 2023.

En febrero de 2021, Cachiarelli fue trasladada a la Secretaría de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, en Rosario, y en octubre de 2022 comenzó a trabajar para el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad con familiares de víctimas de femicidios.

El 13 de marzo de 2023, en una reunión con funcionarios del Ejecutivo y judiciales se pronunció en representación de los reclamos de los familiares. Sus dichos, según contó la psicóloga, fueron interpretados como contrarios al gobierno oficial. “A los dos días me dejan cesante. Alegan inasistencias de 2019 que fueron justificadas. Se saltaron los pasos previos, como las sanciones o el descuento de días. Deberían haberme notificado cada paso del expediente pero no lo hicieron”, contó Cachiarelli, y agregó: “Yo actué éticamente. Hubo una persecución ideológica y política. Me dejaron sin fuente de ingreso y hubo abuso de poder”.

Cachiarelli quiere visibilizar su situación y pide la urgente reincorporación a su puesto de trabajo.

Desde la Secretaría de Niñez negaron que se tratara de una persecución política. Explicaron que la causa del despido fueron las reiteradas inasistencias de la profesional a sus tareas en 2019 y el resultado del curso del expediente iniciado por entonces. “Firmé el traslado pero ella siquiera tenía contrato con esta gestión. El expediente siguió su curso y nadie lo frenó. Conozco el caso pero no la conozco a ella. No tiene que ver con situaciones políticas ni ideológicas”, dijo Patricia Chialvo, titular de la repartición.

Repudio

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) enviaron una carta al gobernador Omar Perotti donde plantearon la “ilegitimidad e irrazonabilidad” de la cesantía y solicitaron que se reintegre a la trabajadora a sus funciones.

En el escrito, mencionaron “la grave situación de violencia” que sufrió la trabajadora y la “falta de medidas de protección de las autoridades”. Cuestionaron, además, que desde la provincia se le negó “los insistentes y justificados pedidos de traslado fuera de la ciudad de Santa Fe”.

“Se ha dejado cesante a una trabajadora que ha cumplido en todo momento con sus tareas en forma correcta y diligente, desatendiéndose de la gravedad de las amenazas recibidas como consecuencia directa del cumplimiento de sus funciones y sin que hayan tomado medidas de protección oportunas y adecuadas”, señalaron en el escrito y cuestionaron “lo absurdo y desatinado de dictarse un decreto de cesantía a más de cuatro años del período que se considera injustificado, cuando la trabajadora ha podido reintegrarse a trabajar desde el año 2021 cumpliendo sus tareas en otra dependencia sin ningún tipo de inconvenientes”.

A su vez, calificaron el accionar de la provincia como un “castigo irrazonable y hasta absurdo” y destacaron la “nula perspectiva de género, sin atender a la real situación de salud que vivió la trabajadora”.