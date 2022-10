Denuncian a un docente por acosar y hostigar a las estudiantes en la escuela técnica 2066 Santa Fe

Este jueves por la mañana en la escuela técnica 2066 ubicada en Garay al 700, entre Buenos Aires y Laprida, amaneció con una protesta de padres y madres que exigen separar de su cargo a un docente de unos 55 años que hostiga y acosa a alumnos. Pretenden que desde la institución lo separen del cargo debido a diferentes situaciones vividas por los chicos y chicas.

Gabriela, la mamá de un alumno de 5º año, contó al móvil de Radio 2 uno de los episodios vividos este miércoles. “El profesor le arrebató a la fuerza la silla en la que estaba sentada una alumna. El resto de los estudiantes intervino para que la escena no escalara porque, siempre según el relato de la madre, la joven intentó irse, pero el docente no la dejó y hasta la siguió al baño”, explicó y siguió: “los compañeros sienten impotencia por no poder defenderse. Hay denuncias desde hace años en el Ministerio de Educación”.

Son muchos los motivos de los reclamos. “A las chicas las hace repetir los trabajos. Con excusas de estar enseñándoles las roza y hasta las ha llegado a apoyar”, denunció.