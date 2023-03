Del Plá: “El proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal en Santa Fe no atiende urgencias”

La diputada nacional y pre candidata a vice presidenta por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda sostiene que la iniciativa "busca tapar que no hay ninguna medida de fondo contra el narcotráfico". La agrupación en bloque se abstuvo de votar el proyecto

En la sesión de este miércoles en la Cámara baja, la diputada nacional y pre candidata a vice presidenta por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, junto al resto de los colegas nacionales del FIT-U, se abstuvieron en la votación del Proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe.

Del Plá justificó la abstención e indicó: “Venimos advirtiendo que la situación en Rosario y Santa Fe tiene que ver con un entramado muy profundo de protección política, judicial y policial al narcotráfico, por motivos económicos. Es un negocio tremendamente violento y también redituable, que por eso cuenta con complicidad de todos los niveles del Estado que no controla lo que entra y lo que sale por los puertos privados ni el lavado de dinero en financieras, concesionarias, el juego, o en la especulación inmobiliaria. Desde el Frente de Izquierda no vamos a abonar a la idea de que designando jueces y fiscales que respondan a esta orientación de fondo, y que son designados por el mismo poder político, se esté dando un paso en favor de desmantelar un andamiaje de protección del narcotráfico. Por el contrario, es una pantalla para no tocar ninguno de esos intereses de fondo”.

Por su parte, Carla Deiana, pre candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda de Santa Fe, señaló: “¿Puede fortalecerse la justicia cuando los jueces y fiscales son designados por el poder político responsable del copamiento narco de Rosario? El Consejo de la Magistratura propone, y Perotti y la oposición parlamentaria aprueban. Es decir, peronistas, macristas, radicales y socialistas, todos responsables de la catástrofe que se vive en la provincia, e incluso con funcionarios implicados en las bandas delictivas, van a ser los que definan la composición de la justicia”.

Por último, señaló: “Ningún fortalecimiento de este Poder Judicial completamente digitado por un poder político venal, va servir para acelerar la justicia. Al contrario, es más poder de fuego para un Estado copado en todos sus estamentos por el narcotráfico, que soborna a cajas de todos los colores. El desmantelamiento del narcotráfico va a venir de la lucha independiente de los trabajadores, contra un régimen narco, sus políticos y su justicia. Planteamos el voto popular de jueces y fiscales y el derecho de revocatoria para terminar con la impunidad judicial”.