Del Mundial de Fútbol al de Cine: “Argentina, 1985”, nominada al premio Oscar

Todos los pronósticos de cumplieron y Argentina, 1985, la premiada y multinominada película del realizador Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas luego de la última dictadura cívico-militar, fue nominada este martes al Oscar de la Academia de Hollywood, los premios que se entregarán el domingo 12 de marzo en Los Ángeles y con los que culmina la temporada de premios que comenzó el 10 de enero con los Globos de Oro donde el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani también resultó ganador.

A media mañana de este martes, y como ya es habitual, las y los candidatos fueron anunciados por actores, y esta vez fue el turno del ganador del Oscar Riz Ahmed y la estrella de M3GAN Allison Williams en una ceremonia simple, a modo de anuncio, que se televisó a través del clásico programa Good Morning America y que pudo seguirse desde las 10.30 a través de goodmorningamerica.com y ABC News Live.

Ahora, el film de Mitre deberá medirse con duros contrincantes dado que comparte terna con All quiet on the western front (relectura del clásico de 1929, Sin novedad en el frente) de Alemania, dirigida por Edward Berger (también nominada a mejor película en el apartado general), para muchos una potencial favorita; junto a EO, la producción polaca dirigida por Jerzy Skolimowski; Close, de Bélgica, dirigida por Lukas Dhont y la irlandesa The Quiet Girl, de Colm Bairéad.

Tras una primera selección a nivel planetario con casi un centenar de títulos y una segunda, en diciembre, donde entró entre las quince finalistas, la llegada de Argentina, 1985 al grupo de los cinco films que en marzo se medirán por el Oscar no es azarosa: hay algunos indicadores que llevan a pensar que esa nueva proeza, el tercer premio de la Academia de Hollywood para el cine argentino puede ser posible, sobre todo porque, más allá de sus infortunios, sus claroscuros y los recortes presupuestarios en tiempos del macrismo que aún dejan ver sus sangrantes secuelas, la producción cinematográfica nacional tiene una marcada tradición en lo que refiere a la contienda del premio mayor de Hollywood.

De este modo, la película de Mitre, ganadora del Globo de Oro y finalista para el Goya y los premios Bafta de la Academia Inglesa, entre más, se alinea con los logros históricos del cine argentino en Hollywood: La historia oficial de Luis Puenzo en 1986, y de El secreto de sus ojos de Juan José Campanella en 2010.

Hay que considerar que, como también pasa con Argentina, 1985, se trata de películas cuyas historias, en más o en menos, están atravesadas por la última dictadura cívico-militar en el país. La primera ligada a la apropiación ilegal de niños y niñas y la segunda, más elípticamente, en relación con algunos personajes siniestros que siguieron (y siguen) operando desde las sombras años después de la llegada de la democracia.

Más allá de otras nominaciones como es el caso de la primera, la recordada La Tregua de Sergio Renán, a la que le siguieron Camila de María Luisa Bemberg, Tango de Carlos Saura, El hijo de la novia de Juan José Campanella, y Relatos salvajes de Damián Szifron las tres películas (las dos con un Oscar y Argentina, 1985) suman otras coincidencias.

Las tres son grandes producciones con historias muy bien contadas: hablan de derechos humanos y democracia, y están basadas en guiones sabiamente escritos, caminando en medio de un saludable equilibrio entre el cine de arte y el de entretenimiento. La historia oficial, a partir de las plumas del director Luis Puenzo y la gran Aída Bortnik, El secreto de sus ojos basada en la novela La pregunta de sus ojos del escritor Eduardo Sacheri, y Argentina, 1985 escrita por el director Santiago Mitre junto al talentoso director y guionista Mariano Llinás a partir de los hechos reales e históricos.

Pero hay más. Las tres arrasaron en la taquilla nacional, las tres recibieron críticas elogiosas tanto en medios alternativos como en los más hegemónicos, las tres tuvieron estrenos previos a la premiación en los cines de Estados Unidos (lo que garantiza críticas en los medios que las visibilizan frente a los votantes del jurado del Oscar) y recorridos por festivales internacionales, y las tres responden a ese mainstream que, por sus temáticas y sus actores, generan una sinergia de público en las salas.

También, en Argentina, 1985, si bien la temática está vinculada con la última dictadura cívico-militar, el Juicio a las Juntas Militares tuvo y tiene relevancia a nivel mundial por su carácter histórico, dado que fue el primero donde un tribunal civil juzgó a los jerarcas de militares, sumando además la presencia en la producción a nombres como el de Axel Kuschevatzky, de largo recorrido en Hollywood como la cara más visible para Latinoamérica de esta premiación; la presencia de Ricardo Darín, también de la partida de El secreto de sus ojos y, particularmente, y como parte de la producción, una multinacional como Amazon, cuyo alcance en difusión también es planetario.

Una historia bien contada

A partir de una decisión del por entonces presidente Raúl Alfonsín llegaría, en 1985, y de manos de la Justicia civil, el Juicio a las Juntas Militares; fue algo inédito porque se juzgaba a los mentores de un horror que había comenzado el 24 de marzo de 1976 y terminado con la vuelta de la democracias en el 83, que hasta entonces era desconocido en el país. Se juzgaba a los que cavaron aún más profunda una grieta que no es de ahora y que atraviesa la historia de un país escindido desde su matriz constitutiva, para llenarla de cadáveres.

Argentina, 1985, film que está disponible en la plataforma Amazon Prime Video, es una producción mainstream, muy atinado que lo sea por la temática que trata, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, quienes dan vida a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente, al frente de un gran elenco donde también se destacan, entre otros, Norman Briski, Carlos Portaluppi y Claudio Da Passano.

El film propone un recorrido que culmina el 9 de diciembre de 1985, un día histórico para las y los argentinos: los jerarcas de la junta militar, responsables del mal llamado Proceso de Reorganización Nacional, escuchaban desconcertados, incómodos, una sentencia que terminaba con su impunidad y les decía en la cara: “Nunca más”.