Del Frade pide informes por “fiestas ilegales” en barrio Las Flores con “captación de adolescentes”

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentó un proyecto en la legislatura para que el gobierno de Omar Perotti brinde un informe sobre si los fines de semana, en las cercanías de las calles Estrella Federal y Flor de Nácar, en el corazón del barrio Las Flores, se realizan fiestas bailables que “terminan siendo espacios de captación de personas adolescentes para distintas actividades ilegales de alguna de las bandas en las que actualmente se encuentra dividida la organización conocida como Los Monos”, indicó el legislador

En caso afirmativo, “qué medidas ha tomado el gobierno provincial para aumentar su presencia activa en los barrios para generar lugares de esparcimiento y alegría para la juventud”, agregó Del Frade.

Poniendo en contexto del pedido de informe el diputado indicó que “en el inicio de 2023, a cuarenta años de recuperada la democracia en Argentina, hay otras cifras redondas en el almanaque recién estrenado. El 26 de mayo, por ejemplo, se cumplirán diez años del asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, el otrora indiscutido líder de Los Monos, en Rosario, la ex ciudad obrera, ferroviaria, portuaria e industrial”.

“Desde el sur profundo, aquella sangre derramada inició una escalada de violencia urbana hasta ahora ilimitada. Una década después, las pibas y los pibes que apenas superan los diez años tienen la posibilidad de divertirse en fiestas que organizan integrantes directos o indirectos de la familia Cantero”, apuntó el diputado.

Asimismo, Del Frade indicó que, “gente del lugar, cercano a Estella Federal y Flor de Nácar, está desesperada porque muchos de los chicos que asisten a las celebraciones organizadas por estos reyes rantifusos de los barrios sureños, no terminan bien. No solamente por el consumo de algo que se llama “la jarra loca” si no porque después de alguna semana hay que visitar a esos pibes en las cárceles de la región acusados de formar parte de asociaciones ilícitas que tienen distintos objetivos ilegales”.

“Construyen fiestas a las que solamente hay que pagar 300 pesos para ingresar. El problema viene después. No para todos. Si para algunos. La comisaría cercana, como suele suceder, mira para otro lado. Los reyes del lugar no los necesitan. Pero si necesitan a los pibes. Renovar su plantel. Parece de serie Netflix de segunda categoría pero es una realidad concreta desde hace medio año en el sur rosarino”, concluyó el diputado.