“Dejen de tomarnos el pelo”, el duro comunicado de intendentes de la Costa del Paraná por las quemas

Intendentes y Presidentes Comunales de la Costa del Paraná, entre ellos el intendente de Rosario Pablo Javkin, manifestaron todo su rechazo “a las dilaciones especulativas” para tratar la Ley de Humedales en el Congreso de la Nación. Mediante un duro comunicado publicado en las redes sociales, los intendentes y presidentes comunales de la Costa del Paraná reclamaron la aprobación de la Ley de Humedales en el Congreso de la Nación, algo “reclamado por toda la sociedad”. “Mirar para otro lado” es lo que NO debemos, y NO haremos. Mientras quienes se comprometieron a tratar la Ley de Humedales priorizan, al menos eso parece, el interés económico de unos pocos por encima de la salud y la vida de nuestras poblaciones.

La actividad productiva en los humedales deberá darse en un marco de sustentabilidad, sin agredir al medio ambiente, máxime teniendo en cuenta el grave impacto que el cambio climático ha producido sobre los mismos.

Reiteramos la necesidad del mayor consenso “posible” dado la diversidad geográfica. NO aceptamos más excusas. No más fuego… No más humo… No más aniquilamiento de nuestra flora y fauna, queremos calidad de vida.

Insistimos con la necesidad de que no se produzcan nuevos focos de incendio en nuestros humedales, para lo cual deberán seguir interviniendo las distintas fuerzas nacionales hoy presentes, no solo en la prevención sino también, en la detención de los responsables.

El Estado Nacional deberá junto a las Provincias, ejercer el control y cuidado. Es necesario dar un nuevo y comprometido marco legal a los humedales en la Argentina, sabiendo que si se hacen las cosas bien ambientalmente en el presente, TENDREMOS FUTURO.

Pedimos nuevamente a la Justicia mayor celeridad en las investigaciones y encarcelar a quienes se benefician con este ecocidio sistemático que venimos padeciendo año tras año.

Un nuevo llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que nos atienda de manera efectiva y con acciones mostrar que están cerca de lo que le pasa a la gente.

Seguiremos trabajando para dar respuestas a nuestros vecinos… Nos une esta tragedia y solo respetando y haciendo valer el reclamo ciudadano pondremos un freno definitivo a tanta desidia”.