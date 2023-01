David Zalazar y Jherson Mosquera, dos apuntados por la Lepra

La llegada de los refuerzos que faltan de acuerdo a las necesidades que estableció Gabriel Heinze entra en una etapa decisiva, ya que quedan menos de tres semanas para el estreno de Newell’s ante Platense en Vicente López y pocos amistosos previos para acoplar a los nuevos jugadores.

En ese sentido, el Gringo pretende sumar un centrodelantero, un extremo ofensivo y un lateral derecho, y hay gestiones con algunos futbolistas para cumplir con ese deseo. Algunas muy encaminadas, otras en etapa de tire y afloje.

Uno que se sumará en las próximas horas es Jorge Recalde. El paraguayo ya acordó con Newell’s su contrato (serían dos años) y se espera entre hoy y mañana arribe a la ciudad. El sábado fue evaluado por el Director Médico de Newell’s, Mario Lazarte, quien viajó a Asunción para chequear la situación clínica del ex Olimpia, en especial por una operación de rodilla de hace varios años.

Con el visto bueno de Lazarte, la dirigencia envió un dinero acordado y ahora resta que el futbolista firme el contrato. La idea de Heinze es que el lunes se sume a la pretemporada, seguramente con algún trabajo especial, ya que Recalde está trabajando en forma individual ya que quedó libre de Olimpia en diciembre.

Otro nombre que suena con fuerza es David Zalazar, extremo derecho de Argentinos Juniors. El delantero, de apenas 20 años, fue una alternativa que Heinze sacó a la luz tras varias gestiones sin final feliz, como la de Francisco González Metilli.

En La Paternal aseguran que la negociación con la Lepra está avanzada, bajo un préstamo con cargo y opción de compra. En el Parque, en cambio, la dirigencia es más cauta y las voces consultadas por “El Hincha” optaron por no dar por cerrado el pase. “Estamos negociando, pero no está definido. Puede darse, pero no hay acuerdo aún”, confiaron.

Otra gestión que trascendió es la negociación con el colombiano Jherson Mosquera. El lateral derecho de 23 años, cuyo pase pertenece a Deportivo Pereira, fue sondeado por la Lepra y ve con buenos ojos llegar al fútbol argentino.

La negociación no es sencilla. Por un lado está lo económico, donde Newell’s propuso un préstamo, y Pereira pretendería vender parte del pase.

La otra situación es el cupo de extranjeros de la Lepra. Con la casi segura llegada del paraguayo Recalde, Newell’s tendrá seis foráneos en su nómina, aunque el colombiano Fabián Ángel no está apto para jugar tras operarse en Colombia. Si la dirigencia leprosa llega a un acuerdo con Mosquera, estará obligada a dar de baja a un jugador foráneo. Y el apuntado sería el uruguayo Armando Méndez, a quien el cuerpo técnico le comunicó en el inicio de pretemporada que no iba a ser tenido en cuenta. Si bien el lateral estuvo en los cotejos de preparación ante Dálmine y Unión, el Gringo sigue en busca de un marcador de punta derecho, y sería lógico que si llega Mosquera, desafecte a Méndez.

¿Hay otros nombres? Seguramente sí, aunque no trascendieron como pretende Heinze. Aunque en todos los casos, las necesidades de los puestos a cubrir son claras, y con la llegada de Recalde el entrenador no buscará otro nueve.