Entrevista

Datos ovalados 2022, la importancia de las estadísticas para mejorar el juego y la táctica

El Hincha entrevistó a Francisco Roldán para revelar las estadísticas de la temporada. El santafesino, responsable de RugbyAnalysis, posó la lupa sobre el Torneo del Litoral, Ruby Internacional en el duelo Norte vs Sur y en especial sobre Los Pumas. "Lo que no se puede medir no se puede mejorar"