Daniel Scioli deslizó su intención de ser precandidato presidencial: “Cuentan conmigo, como siempre”

"Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor", enfatizó el embajador de Argentina en Brasil en una carta abierta que publicó en sus redes sociales

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, afirmó este martes que se siente “con fuerza y energía para trabajar aún más” por el país, al deslizar su intención de ser precandidato presidencial por el Frente de Todos en las próximas elecciones.

“Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta”, resaltó Scioli en una carta abierta que publicó en sus redes sociales.

En el inicio del escrito, el ex gobernador bonaerense destacó: “Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina. Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre”.

“Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina que fue el que inspiró mi vida deportiva y cada una de las responsabilidades para las que me eligieron por el voto popular”, enfatizó.

En ese marco, dedicó unas palabras de agradecimiento hacia el presidente Alberto Fernández por haberlo designado al frente de las relaciones diplomáticas con Brasilia: “Asumí la misión de embajador en Brasil con la vocación pacificadora que me caracterizó toda la vida, para transformar las adversidades en oportunidades. Los resultados están a la vista”.

“La relación con Brasil creció hasta recuperar el lugar de primer socio comercial y alcanzar el récord de intercambio en los últimos nueve años. Todo eso a pesar de las diferencias ideológicas. Ejercí una diplomacia de resultados, porque primero está la Patria. Y porque el Mercosur es estratégico para el

crecimiento y el desarrollo sostenido”, puntualizó.

Asimismo, el dirigente peronista continuó: “Representar a mi país ante una de las economías más pujantes del mundo y trabajar para facilitar la integración, reafirmó mis convicciones sobre nuestro potencial productivo, la capacidad creativa de nuestra juventud, la solidez de nuestros profesionales y la creciente puesta en valor del atractivo turístico de la Argentina”.

“Hoy estoy enfocado en ejecutar con el presidente Lula y su gobierno, los acuerdos de integración firmados con nuestro país en el menor tiempo posible para el bien de ambos pueblos”, subrayó Scioli.

Al referirse a su rol como embajador, precisó: “Aporto desde Brasilia con espíritu constructivo, como lo hice siendo diputado nacional, secretario de Turismo y Deportes, vicepresidente de la Nación, dos veces gobernador de Buenos Aires y candidato presidencial respaldado por el 49% de las y los argentinos”.

“Resolví controversias comerciales que afectaban las exportaciones de las economías regionales y garanticé la provisión de energía que nuestro país necesitó para afrontar el invierno pasado y la que requerirá para el próximo. Aprendí que con sentido común, pragmatismo y resiliencia podemos encontrar soluciones”, agregó.

Para Scioli, “a veces se confunde moderación con tibieza“, algo que consideró que es “todo lo contrario”, y argumentó: “Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo, es ser firme y tenaz con las ideas que se llevan adelante, lo que permite construir consensos para viabilizar políticas que mejoren la vida de nuestra gente y garantice la igualdad de oportunidades”.

“Quienes abrazamos este proyecto, reconocemos el esfuerzo de Alberto por mantener la unidad con un alto sentido de la responsabilidad y afrontar acontecimientos impredecibles como la pandemia y la guerra. Aun así, la Argentina está de pie y se proyecta a un futuro de prosperidad y grandeza”, enfatizó.

En ese contexto, el ex embajador bonaerense sostuvo: “Creo en la necesidad de dar los debates de frente, con respeto y firmeza. Como lo hice aportando mi visión en 2015. No me equivoqué en los pronósticos ni en las formas. El tiempo resultó ser, una vez más, un gran ordenador y reivindicador. Prioricé dar certidumbres a plantear slogans vacíos”.

“Mi esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social, con previsibilidad y confianza“, manifestó.

A modo de conclusión, el embajador sentenció: “La mitad del país tiene menos de treinta años y exige una visión de futuro, que es en definitiva lo que nos une. La otra mitad, demanda un presente que recompense sus esfuerzos. Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes”.

Según supo NA, Scioli está decido a ser precandidato a Presidente por el Frente de Todos, pero aún no charló sobre su eventual candidatura con los máximos dirigentes de la coalición oficialista.

“Está expectante y con ganas”, resumieron fuentes partidarias respecto de las intenciones del ex mandatario provincial de cara a las elecciones presidenciales de este año.