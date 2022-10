Daniel Barenboim se retira de la música debido a una “grave enfermedad neurológica”

El pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim anunció este miércoles que padece una “grave enfermedad neurológica” y que se retirará de parte de sus actividades en los próximos meses.

“Con una mezcla de orgullo y tristeza anuncio hoy que me alejo de algunas de mis actividades del espectáculo, especialmente de los compromisos de dirección, durante los próximos meses”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica”, anunció Barenboim, quien el 15 de noviembre cumplirá 80 años.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

