Damián Martínez será baja en Central para el partido de este viernes en cancha de Barracas

El lateral arrastra una molestia en el isquiotibial derecho y desde el cuerpo técnico prefieren no arriesgarlo, por lo tanto su lugar será ocupado por Ismael Cortéz. Además, Russo tiene que definir si mantiene la línea de cuatro atrás o vuelve a jugar con tres zagueros

Una baja confirmada y la duda en el sistema táctico. Así anda Central en la previa del partido de este viernes a las 15.30 en cancha de Barracas, el que abrirá la fecha 20 de la Liga Profesional. El plantel trabajó por la mañana en el country de Arroyo Seco, donde se lo vio a Damián Martínez trabajar diferenciado por una molestia que lo marginará del choque en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el cual el Canalla irá en busca de un buen resultado que le permita afianzarse en la zona alta de la tabla.

El ex lateral de Unión terminó el partido con Instituto (4-1) con una molestia en el isquiotibial derecho y desde el cuerpo técnico prefieren no arriesgarlo para que la cosa no pase a mayores, por lo que este viernes ante el Guapo el titular sería Ismael Cortéz. Claro que aún falta saber si el mendocino jugará como marcador de punta en la línea de cuatro o bien si lo hará como lateral-volante.

Es que Miguel Ángel Russo aún no definió el dibujo táctico que presentará Central fuera de Arroyito, donde las cosas siempre le costaron el doble. Claro que luego de la pobrísima actuación que dejó el equipo ante Banfield en el Florencio Sola en la fecha anterior (0-2), todo parece indicar que el DT nuevamente volverá a apostar por un sistema con tres zagueros (Mallo, Quintana y Komar), que muchos mejores resultados le dio cada vez que le tocó jugar fuera del Gigante.

De hecho, de las veces que eligió esa táctica, el Canalla no perdió (un triunfo ante Huracán y tres empates frente a Tigre, Newell’s y Vélez), mientras que las veces que optó por la tradicional línea de cuatro se volvió siempre con las manos vacías: 0-3 en La Fortaleza de Lanús, 1-4 con Sarmiento en Junín, 1-3 con Talleres en Córdoba y la mencionada derrota en cancha del Taladro.

Si regresa a la línea de tres, el candidato lógico a entrar es Juan Cruz Komar y el que salía siempre era Lautaro Giaccone, quien viene de anotar un doblete ante Instituto en el último partido. Otra opción es que Russo rompa el doble cinco (Mac Allister el gran apuntado a salir) para que Giaccone siga en el equipo y pueda ingresar Komar.

Las dudas comenzarán a disiparse en la práctica matutina de este jueves, cuando Russo comande el habitual ensayo previo a cada partido. El plantel almorzará en el country de Arroyo Seco y luego de la siesta partirá rumbo a Buenos Aires, donde quedará concentrado de cara al choque con Barracas Central, previsto para el viernes a las 15.30, con arbitraje de Luis Lobo Medina y por la pantalla de la TV Pública.