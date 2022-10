Cuna musical: Rosario será sede del Pre Cosquín por primera vez

Durante un encuentro que se llevó a cabo el jueves en el Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin y su par de Cosquín, Gabriel Musso, suscribieron un convenio a través del cual Rosario será, por primera vez, sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, con lo que pasará a formar parte del entramado federal que genera el prestigioso festival.

El acuerdo se firmó con la presencia de personalidades destacadas de la cultura local, autoridades y periodistas de ambas provincias, y en su transcurso Javkin valoró la importancia de este compromiso, ponderó los talentos locales que se destacan en el género y en un marco distendido hasta se animó -en tono de broma- a entonar algunas célebres estrofas del cancionero folclórico.

El intendente agradeció, además, la presencia de autoridades cordobesas y adelantó lo que será el plan de acción en la materia, con una presentación oficial luego de la Fiesta Nacional de Colectividades y la reactivación del predio de la Ex Rural para el 2023.

Por su parte, Gabriel Musso, intendente de Cosquín, detalló que para el festival tener a Rosario como sede es algo muy importante, no sólo por su magnitud sino también por su patrimonio cultural: “Sabemos que es cuna de distintas corrientes musicales que van desde la cumbia santafesina hasta La Trova, entonces para nosotros es importante desde ese punto de vista, además de estar en la vidriera de lo que es una de las principales ciudades del país. El Pre Cosquín es uno de los certámenes más federales, con 80 sedes en total, incluida Rosario. No hay provincia que no esté”, explicó.

Durante el encuentro se dialogó sobre las alianzas estratégicas entre provincias, el turismo, la agenda cultural, la difusión y la programación focalizada en el género folclórico.

La actividad culminó con la música de Tomás Puntano, joven acordeonista de chamamé emergente, quien tocó para los presentes, mientras que Nélida Argentina Zenón, cantante, autora y compositora, y artista distinguida de la ciudad, entonó versos que conmovieron a todos.

Participaron también del desayuno de trabajo el secretario de Cultura y Educación, Dante Taparelli; el subsecretario de Industrias Culturales y Creativas, Federico Valentini; la subsecretaria de Turismo de Rosario, Alejandra Mateus; la coordinadora del Pre Cosquín, Natalia Ragonesi; Homero Chiavarino, acordeonista, guitarrista, cantante y compositor; Clara Bertolini, cantante, compositora y música; Sol García, joven acordeonista del folclore emergente; Pedro Robledo, periodista y difusor del chamamé; Diego Montejo, redactor, periodista y difusor del folclore; Mario Chiappino, periodista y dueño de El Aserradero; y Paine Nocetti, periodista cultural.

Los pasos a seguir

Quienes quieran anotarse deberán completar un formulario que estará disponible en rosario.gob.ar/cultura a partir del 1° de noviembre.

El 25, 26 y 27 de noviembre se realizarán en el Anfiteatro Municipal las audiciones de quienes se inscriban a la convocatoria local. A partir de este certamen, artistas de la música y de la danza folclórica de Rosario y su área metropolitana tendrán la posibilidad de participar en el escenario del Pre Cosquín en la ciudad cordobesa, y del Festival de Cosquín en enero de 2023.

¡Felices de la nueva Sede de Pre Cosquin en la Ciudad de Rosario! https://t.co/drTshAc39D — Gabriel Musso (@gabrieljmusso) October 13, 2022

Rosario es una ciudad con grandes referentes en el mundo del folclore, quienes se convirtieron en representantes de la identidad nacional y en faro para las nuevas generaciones. Existe en la región una escena chamamecera que está reelaborando este legado de una manera muy activa.

Desde la Municipalidad de Rosario se desarrolla un trabajo sostenido orientado a poner en valor el folclore como parte de sus raíces e identidad.

Entre otras acciones, se destacan la organización del Festival de las Quebradas del Saladillo, los festejos de fechas patrias y alusivas al género musical, y ahora se suma el Pre Cosquín, que permite profundizar las dimensiones formativas y de profesionalización dentro de las artes escénicas contemporáneas.

¿Qué es el Pre Cosquín?

El certamen para nuevos valores Pre Cosquín busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de raíz folclórica en música y danza, dándoles la posibilidad de llegar al Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

A los fines de poder generar mayor participación federal en el certamen la comisión Municipal de Folclore de Cosquín otorga la posibilidad a organismos públicos y Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro de constituirse en sedes del certamen en distintas localidades, a los fines de que efectúen la preselección de los participantes que concursarán, difundan y promuevan la iniciativa.

Se podrá concursar en once categorías: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, solista de malambo, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto folclórico y tema inédito.