Cuidan a la Pulga: Messi tendrá días de descanso antes de volver a entrenarse con el PSG

El entrenador del Paris Saint Germain de Francia, Christophe Galtier, le dio tres días de descanso al plantel antes del último partido de la temporada, que luego dará paso al Mundial de Qatar 2022, por lo que el astro argentino Lionel Messi volverá a los entrenamientos recién el jueves próximo.

A falta de 12 días para la Copa del Mundo, Messi tendrá solo tres prácticas más y un partido para cerrar su participación en el PSG, para después sumarse a la Selección argentina.

No obstante, la “Pulga” quedó al margen del compromiso del pasado fin de semana por una inflamación en el tendón de Aquiles y su presencia en el partido ante Auxerre, el domingo desde las 9 (hora de Argentina), aún es una incógnita.

De estar bien físicamente, el astro argentino será de la partida en el último duelo del conjunto parisino pese a la cercanía de la cita mundialista.

“Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial, no está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular. No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse”, afirmó Galtier.