Cuatro árbitras argentinas estarán en el Mundial de fútbol femenino 2023

Las argentinas Laura Fortunato, Mariana De Almeida, Daiana Milone y Salomé Di Iorio fueron designadas hoy por la Fifa para integrar el plantel arbitral del próximo Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Fortunato irá como árbitra principal; De Almeida y Milone serán asistentes; y Di Iorio estará en el equipo VAR, que por primera vez en la historia tendrá presencia femenina.

Las cuatro representantes del arbitraje argentino forman parte de un plantel de 33 árbitras, 55 árbitras asistentes y 19 miembros del equipo VAR que anunció hoy la Fifa.

Fortunato tiene 37 años y tendrá su segunda experiencia mundialista luego de su participación en Francia 2019, al igual que De Almeida, quien también estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y Tokio.

Milone, de 29 años, actuó en el Mundial Sub 17 femenino de Jordania 2016 y registra más de 30 partidos en la primera división del fútbol argentino masculino.

Di Iorio es la más experimentada del grupo ya que su primera presencia internacional fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y también participó del Mundial femenino Canadá 2015.

En la lista también están las seis árbitras que participaron de Qatar 2022: la francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita como árbitras principales más la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, de asistentes.

