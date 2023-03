Cuando la realidad se impone: el Convenio 40/89 solo para los gremios federados

El Congreso celebrado en diciembre último en la Federación de Camioneros fue un punto de inflexión para los trabajadores camioneros de Santa Fe, estén directa o indirectamente involucrados en cuestiones sindicales. Ese día, en uno de los puntos de la Asamblea, se definió que se desafiliaba definitivamente al Sindicato de Conductores y, de ese modo, solo el Sindicato de Choferes, conducido por Juan Chulich, quedaba federado junto al resto de las entidades camioneras del país.

Este hecho provocó un efecto inmediato. Nuestro sindicato quedó facultado como el único gremio de la provincia en condiciones de aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, ya que solo pueden hacerlo las entidades que forman parte de la Federación.

El Convenio Colectivo es una de las mayores conquistas en la historia de nuestro gremio. Todas las regulaciones, los beneficios, los aspectos preventivos, las formalidades se encuentran en este texto. Es la herramienta más importante para asegurar el bienestar de los trabajadores, para disputar mejores condiciones con las patronales, para dialogar con las autoridades nacionales y provinciales, etc. Metafóricamente, el Convenio debe ser una biblia para los trabajadores del sector.

Esta información, que se difundió en aquel momento entre los afiliados, se encadenó a la larga serie de avances que este sindicato venía logrando desde su conformación. Como lo anticipamos, porque ningún paso se da improvisadamente, los trabajadores camioneros que no se encuentren afiliados a esta institución no van a poder estar respaldados por este convenio.

Desde el otro sector se reaccionó de la misma manera que siempre, negando y mintiendo, sosteniendo que no se iba a afectar en nada a sus afiliados. Sin embargo, los hechos fueron terminantes, con la verdad nuevamente de nuestro lado.

Tan acertado estábamos que solo un mes después y aceptando definitivamente que ya no pueden utilizar el Convenio 40/89 (insistimos, el que contiene a todos los camioneros del país) comenzaron a buscar acuerdos con las cámaras empresarias para hacer uno nuevo. Más allá del maquillaje con el que buscan presentarlo (¿acorde al siglo XXI?), lo cierto es que se desnudan dos hechos. Uno, como dijimos, es que el único sindicato que puede usufructuar el convenio, definitivamente, es el nuestro.

El otro, es que la única manera que tienen de cerrar un convenio nuevo es con pérdida de derechos para los trabajadores. En el telegrama de convocatoria a las empresas se expresa con total claridad que buscarán avanzar en acuerdos que impliquen una “baja del costo laboral”. Para decirlo sin vueltas: los trabajadores son un costo y van a ir por sus conquistas.

Es que para hacer un convenio nuevo en el que los trabajadores sean beneficiados (y no perjudicados) hay que ser Moyano. Y Hugo Moyano hay uno solo. Algunos se alejan de su historia, de su influencia para el pueblo camionero. Otros nos nutrimos de él, aprendemos, seguimos sus pasos.

Al principio de la nota señalamos que esta novedad afectaba a todos los camioneros de Santa Fe, independientemente si estuvieran o no involucrados en cuestiones sindicales. Es que quienes decidan no estar representados por el Sindicato de Choferes conducido por Juan Chulich y, por lo tanto, no amparados en el CC 40/89, perderán los beneficios que tienen el resto de los camioneros del país, sean paritarias, bonos, condiciones laborales, etc.

Lo venimos anticipando desde hace mucho tiempo. Algunos nos creyeron; otros no. La realidad se impuso. Ya no hay margen para dudar de lo que repetimos en innumerables ocasiones.

Desde nuestro lugar no queremos que ningún trabajador se vea afectado por esta situación. Quienes quieran quedar fuera de convenio están en su derecho. Pero con las cosas claras como siempre las hemos transmitido. Porque decir la verdad también es parte de nuestra responsabilidad.