Cruces definidos: la “Copa Vanina Correa” ya tiene sus cuartos de final listos

Los duelos se disputarán este domingo en sede única en los horarios habituales (9, 11, 13 y 15) y los enfrentamientos serán: Central vs. Social Lux, Adiur vs. Renato, Torito vs. Morning y Mitre de Pérez vs. Newell’s