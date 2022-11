Crónica de una venta anunciada: Facundo Buonanotte fue transferido al Brighton inglés

Llegó el día. Rosario Central confirmó este miércoles pasado el mediodía la tan anunciada transferencia de Facundo Buonanotte al Brighton de la Premier League. Según el comunicado oficial, publicado en distintas redes sociales y página web del club de Arroyito, la operación se cerró por un monto que ronda los mil ochoscientos millones de pesos. Esa cifra “está compuesta por un cargo fijo garantizado por el club comprador, más bonos por objetivos vinculados al desempeño del jugador y un 20% de plusvalía sobre futuras transferencias”.

Lo que no trascendió es cómo pagará Brighton a Central. Aunque algunas voces cercanas a la dirigencia auriazul aseguran que una buena parte del dinero ingresa a las arcas canallas a la firma de la operación, y que el pago se completaría en el mes de febrero próximo. Tampoco se conocen en detalle los objetivos deportivos que deben cumplirse para que el monto de la transferencia se incremente. Y no se sabe cuál es la cifra sobre la que Centra podrá aplicar un 20 por ciento de plusvalía sobre una venta futura.

En el mismo comunicado, los directivos de Central dieron a conocer el destino que tendría el dinero que ingresará por esta operación. El detalle es el siguiente: “El 50 por ciento del dinero irá a inversión en mercado de pases; el 35 por ciento se aplicará a la disminución de pasivos; y el 15 por ciento restante será para inversión en infraestructura, allí se pondrán en ejecución obras de envergadura que significarán un salto de calidad a muchos sectores del Club”.

Además, los auriazules calificaron la transferencia de Buonanotte a Brighton inglés como “una de las operaciones más relevantes en la historia” de la entidad auriazul. Y para cerrar el comunicado hicieron referencia al recorrido de la carrera del volante de 17 años en el fútbol canalla: “Facundo inició su camino en Rosario Central a principios del año 2015, cuando completó su fichaje para el Club en la culminación del proceso de captación. Durante su paso por las divisiones inferiores potenció todas las virtudes que trajo para llegar a Arroyo Seco de la mejor manera en la división reserva. Al poco tiempo se hizo profesional y pudo debutar en la primera de Central para mostrar todas sus cualidades realizando el ciclo completo de formación y desarrollo”.

Buonanotte, que es oriundo de la vecina localidad de Pérez y el próximo 23 de diciembre cumplirá los 18 años, alcanzó a jugar 34 partidos en la primera de Central. Fue titular en 20 de esos juegos y anotó 4 goles: ante Sarmiento (1-0) y Platense (1-1) en el Gigante; y frente a Racing (3-4) y Atlético Tucumán (1-1), en condición de visitante.

Facu debutó de la mano de Kily González en febrero de este 2022, cuando los auriazules igualaron en 1 tanto visitando a Arsenal en Sarandí, y lo hizo ingresando desde el banco en lugar de Gino Infantino a 15 minutos del final. Antes, Buonanotte transitó por las divisiones menores de Central, desde las infantiles hasta reserva. Allí sumó un total de 99 encuentros, con 58 participaciones como titular y marcando apenas 7 goles.

Además, en su currículum figura participación con la selección Sub 20. Eso se dio en el torneo Esperanzas de Toulon, en Francia. Allí, en el equipo que dirigía Javier Mascherano, Buonanotte disputó 3 encuentros, y fue titular en 2 de ellos La necesidad de Central de contar con Buonanotte en el torneo de la Liga, privó al juvenil de participar en otros campeonatos con el Sub 20.

