Cristina Kirchner alertó por la fragmentación política y llamó a revisar el acuerdo con el FMI

La expresidenta se centró en hacer un análisis de la economía bimonetaria en Argentina y de la necesidad de que todos los sectores políticos puedan coincidir en la revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. A su vez, en su discurso apuntó contra el “partido judicial” y dijo que “más mafiosos no se consigue” a sus integrantes, al tiempo que cuestionó los argumentos del fallo que la condenó en la denominada causa Vialidad y dijo que “no tiene ninguna prueba y un sólo objetivo: la proscripción”.

“Hoy, dos horas antes de esta conferencia, desde el partido judicial, ya no se le puede decir Poder Judicial, separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado judicialmente. Más mafiosos no se consiguen”, apuntó Kirchner desde la ciudad de Viedma, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

En esa línea, la Vicepresidenta subrayó: “Que voy a hablar de mensajes mafioso si aquí precisamente, en Lago Escondido, Río Negro, todos los argentinos pudimos verificar los chats que por esas casualidades el juez que instruyó la causa en la que ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba cómo hacer facturas truchas”.

En su primera aparición pública tras conocerse los fundamentos de la condena en su contra en la causa Vialidad, la ex mandataria disparó: “Lo de los fundamentos de ayer más que fundamentos son eufemismos. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un sólo objetivo: la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior (Eduardo) Wado de Pedro cuando dijo ‘han reemplazado al código electoral por el código penal’. Esta es la verdad de la milanesa hoy en Argentina”.

“¿Cómo estamos hoy a 40 años de la democracia? En Argentina parece que ni siquiera los tres poderes no funcionan”, enfatizó la ex mandataria, quien advirtió: “Cuando vemos a la oposición aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo. Creo que hoy no estamos ante un Estado Democrático Constitucional”.

Al participar de la conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política’” desde la sede Atlántica de la casa de estudios, la Vicepresidenta volvió a hablar del intento de magnicidio: “La ruptura del pacto democrático, que creo que la principal y la más la más terrible fue la del 1 de septiembre, que realmente se los digo con todo mi corazón: odié ser protagonista de eso”.

“Si uno mira lo que pasó a partir del 2015, casi observa como una secuencia lógica lo de ese 1 de septiembre, inclusive en marzo de 2022. El día que se trataba en el Parlamento, en Diputados, el acuerdo con el FMI, destruyeron mi despacho. Primero fue señalado con pintura. Luego durante media hora sin que interviniera ninguna fuerza de la Ciudad de Buenos Aires ni Federal fue apedreado y destruido el despacho. Es como que todo hace juego con todo”, argumentó.

En materia económica, Cristina Kirchner indicó que la inflación está “absolutamente desmedida”, por lo que pidió “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”, y destacó que la “economía bimonetaria lleva a Argentina a la inflación”.

“Los que me dieron lecciones la llevaron al 52%. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con los salarios más altos de América Latina teníamos 24%. Los salarios no son la causa de la inflación”, puntualizó la ex presidenta.

Al respecto, la titular del Senado cuestionó: “La pandemia fue terrible, la guerra (en Ucrania) también lo es. Pero no hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno entre el 2015 y el 2019. Catástrofe. ¿Por qué creen que pudimos tener 12 años y medio de gobierno y buenos salarios y hacer satélites y que los científicos volvieron al país y distribuir más de cinco millones de computadoras con los chicos y distribuir la AUH?”.

“Lo virtuoso es no gastar más de lo que entra. Pero en épocas de crisis esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque es para evitar el escenario más temido que es la recesión con inflación”, sostuvo.

Además, aseguró que “el dólar hoy es un patrón más de conducta que monetario” y alertó que desde la vuelta de la democracia “estamos sin estado democrático constitucional y sin moneda”.

A modo de respuesta a aquellos economistas que proponen la dolarización de la economía, Cristina Kirchner advirtió: “La dolarización, de producirse en la Argentina, el gran sacrificio lo van a hacer las clases medias. Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas. Los mayores consumidores de dólares son las clases medidas. Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?”.

Si bien la ex mandataria afirmó que “nadie dice que no haya que pagar” el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que “se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo”.

“Por supuesto que si te dieron 45 mil millones de dólares los vas a tener que devolver, esto está claro. Nadie pretende que no lo devuelvan. Tampoco tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el Fondo Monetario Internacional”, completó.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, al tratarse de la primera actividad de la ex mandataria en el interior del país luego del intento de asesinato el pasado 1 de septiembre, la titular del Senado destacó que el ex presidente Néstor Kirchner “reconstruyó el país colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político”.

“Yo quiero revindicar a ese hombre que recibió un país en el 2003 en el que todos se acuerdan de la parte económica, pero había algo previo que recibió en medio de una fenomenal crisis institucional”, recordó.