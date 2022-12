Cristina Fernández dio positivo para covid y portergan una semana encuentro del Grupo de Puebla

El foro político y académico del progresismo latinoamericano se reprogramó pará el lunes 19. En el Centro Cultural Kirchner, ex mandatarios de la región y de España denunciarán la persecución judicial a líderes populares y está prevista una masiva movilización. CFK permanece en El Calafate

El encuentro del Grupo de Puebla –foro político y académico del progresismo latinoamericano– previsto para el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) se reprogramó para una semana después, porque la vicepresidenta Cristina Fernández dio positivo para covid-19. En la reunión estaba prevista una denuncia de persecucción judicial contra las dos veces jefa del Estado y el apoyo de dirigentes de dos continentes, más una asistencia masiva de militantes.

Colaboradores de la vicepresidenta informaron que se encuentra en El Calafate con “buen estado de salud”.

El encuentro del Grupo de Puebla estaba programado seis días después de que la vicepresidenta fuera condenada por una causa que el oficialismo denuncia por falta de pruebas. El foro iba a ser inaugurado por el presidente Alberto Fernández, y estaba prevista una masiva asistencia por parte de La Cámpora, la Corriente Federal de los Trabajadores y las dos CTA, entre otros espacios políticos y gremiales.

“Cristina Fernández de Kirchner ha dado positivo en un test de Covid. Cristina se encuentra en buen estado de salud en El Calafate”, aseguraron colaboradores de la vicepresidenta a este diario.

El encuentro, bajo la consigna “Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, contempla mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Pepe Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia). Cristina Fernández cerrará con el discurso final.

“Vamos a deliberar sobre la instrumentalización del aparato penal para proscribir liderazgos que se repitió exactamente con el mismo criterio, mecanismo y secuencia en Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina”, explicó el chileno Marcos Enríques Ominami a Télam Radio. “Alberto Fernández es fundador del Grupo de Puebla y ha pedido que el foro no deje de participar de este apoyo a Cristina y que los liderazgos que han trabajado con él por América Latina en estos años buscando construir la integración regional sean todos partícipes”, destacó.

El excandidato a presidente de Chile señaló como antecedentes de la condena a la vicepresidenta los casos de Brasil, donde Jair Bolsonaro “no habría sido presidente” de no mediar “la acusación de un juez corrupto como (Sergio) Moro”, de Ecuador, donde Rafael Correa “habría ganado las elecciones si no le hubiesen inventado la delirante acusación de secuestrar” a un opositor en 2012, o de Bolivia, donde “Evo Morales habría ganado probablemente si no le hubiesen inventado la delirante acusación de sedición a la patria y terrorismo”.