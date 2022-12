Cristina compartió un artículo que citó sobre las consecuencias de “la desaparición del derecho”

"Aquí no podemos saber qué es lo lícito o ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico", sostiene el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia en la nota que citó la Vicepresidenta en el acto del martes en Avellaneda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este miércoles en las redes un artículo del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, al que hizo referencia ayer en su discurso en Avellaneda cuando advirtió sobre la “desaparición del derecho” y el rol de “la política” ante la actual coyuntura que atraviesa el Poder Judicial.

“Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en (el sitio online) La Tecl@ eñe que recomendé ayer en Avellaneda: ´El pueblo ante la ausencia de derecho´. Imperdible”, posteó la Vicepresidenta desde su cuenta de la red social Twitter, y destacó en su mensaje “tres fragmentos de un análisis excepcional” que -dijo- “merece ser leído y releído”.

“¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir que es pesado y que liviano. Aquí no podemos saber qué es lo lícito o ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico”, plantea el exmagistrado en el artículo de su autoría.

En ese sentido, agrega: “Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico. Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos?. Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico”.

En el texto citado por la titular del Senado, Zaffaroni plantea que, como efecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “los argentinos vivimos en ausencia de derecho y lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes en un espacio vacío de derecho no antijurídico sino ajurídico”.

Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: “El pueblo ante la ausencia de derecho”. Imperdible.

https://t.co/Fd1rqvMn95 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022



Zaffaroni vislumbra un principio de solución para este caos que “debe resolver la política, cuyo protagonista es por esencia el soberano, es decir, el pueblo”.

“Lo que nos está sucediendo a los argentinos no es un supuesto en que lo antijurídico venció a lo jurídico, como sucedería en un abierto golpe de Estado, sino porque, a causa de la creciente ineficacia legal, se fue abriendo un enorme hueco jurídico que se agranda y profundiza. No sabemos qué es lo lícito y lo ilícito; lo único que vemos en que un selecto grupo de quienes debían garantizar el derecho, pasaron a usar ese poder para hacer desaparecer el derecho”, dice el exjuez de la Corte que se desempeñó en ese cargo, entre el 2003 y el 2014.

En este marco, plantea que “el caos debe resolverlo la política y, conforme a toda idea democrática, el protagonista de la política es por esencia el soberano, es decir, el pueblo”.

Ayer en el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda, la Vicepresidenta aseguró que en su anuncio de no presentarse como candidata a las próximas elecciones no hubo “renunciamiento” ni “autoexclusión” de su parte, sino que se trató de una “proscripción” derivada en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en el juicio de la causa Vialidad.