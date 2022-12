Crimen en Navidad: lo mataron a golpes, filmaron la agresión y lo dejaron tirado en una zanja

Es la versión que contó su familia del homicidio de Walter Hervot. Sus hermanas piden a quienes fueron testigos o les llegó algún video de la agresión que lo informen y no tengan miedo. Reclamaron Justicia por su ser querido

Su familia dijo que lo mataron a golpes y lo filmaron la madrugada de navidad.”Te lo pido con todas mi fuerzas, yo y Clau Hervot que cuentes lo que viste!!!exactamente lo que todos vieron y nadie habla, que me lo mataron sin una pizca de piedad, solo quiero que vayan presos y paguen”. El posteo es de una de las hermanas de Walter Hervot, un hombre de 32 años, cuyo cuerpo apareció tirado en un boulevard de Chabás. En el caso interviene el fiscal de Casilda Pablo Baños y hay una persona detenida por el hecho.

El homicidio ocurrió la madrugada del 25 de diciembre en el boulevard Casado al 1500 de la localidad ubicada a unos 86 kilómetros de Rosario. La víctima fue encontrada en la calle sin signos de vida. Lo trasladaron al Samco de Chabás pero no pudieron hacer nada para salvarlo. Según las primeras informaciones del caso el crimen habría ocurrido durante una pelea donde la víctima fue golpeada.

Una de las hermanas de la víctima en un posteo de Facebook dijo: “No puedo creer estar escribiendo esto. No puedo creer la gente de mierda que hay en este pueblo. A mi hermano lo mataron a golpes, lo tiraron al agua, lo asfixiaron y absolutamente nadie hizo nada. Todos miraron y filmaron semejante aberración. Tenemos los mismos nombres que todos saben, necesitamos de todos para seguir presentando a la “Justicia”.

Jésica pidió justicia : “Si viste, si te llegó algún video que sabemos que hay muchos, por favor los necesitamos. Y pidió por favor que se presenten testigos, que no tengan miedo. No se queden callados, no sean cómplices de los asesinos”, pidió.

La Fiscalía informó que el cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para hacer una autopsia y se pidieron además estudios de anatomía patológica para determinar causa de fallecimiento.

Además el fiscal pidió la intervención del gabinete criminalístico para relevamiento de la zona del hecho, pericias, dando intervención al médico forense. Explicaron que hay una persona detenida que fue identificada con las iniciales M.U.M, que será llevada a audiencia imputativa el próximo miércoles en horario a confirmar.