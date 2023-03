Crimen de Máximo: Spelta aclaró que la balacera fue una disputa entre bandas ajena a la familia

“La familia de Máximo es ajena a cualquier hecho delictivo. Ellos colaboran con la comunidad, tienen un comedor en el barrio”, detalló el fiscal Adrián Spelta. Dijo además que en la zona hay un conflicto entre un grupo que vive allí hace tiempo y otro que busca instalarse, todo en el marco de la venta de estupefacientes. “No llevo adelante la investigación de esta banda en particular. Son nombres conocidos, nombres donde tal vez sus referentes sean los conocidos porque participaron en otros hechos de esta naturaleza y donde estamos investigando. Hasta la propia justicia federal debe estar investigando porque atrás de todo esto hay un negocio narco que es el motor de todos estos ataques”, explicó.

Spelta advirtió en declaraciones radiales que “la presencia de niños era generalmente un obstáculo o un código para evitar este tipo de ataques, hoy ya no. Se corrieron todos los límites”. Evidentemente, hay un conflicto con una banda particular en ese punto neurálgico de la ciudad, un conflicto que desencadenó una balacera que ya no tiene límites, porque se corrieron todos los límites”. Amplió: “En este ataque lamentablemente resultaron lesionados cuatro chiquitos, uno de ellos falleció por un disparo que recibió por la espalda”.

Spelta analizó que “las personas encargadas de este tipo de conductas delictivas no valoran la vida propia y mucho menos la ajena, y sobre todo la de niños de escasa edad”. Recordó que “en hechos anteriores personas amenazadas iban con sus hijos al lado y bajaban ventanilla porque la presencia del chico al lado evitaban ataques, pero hoy ya no es un elemento valorado para evitar un ataque”.

“Es la zona que está saturando actualmente Gendarmería, pero en el momento no había presencia en este caso de ninguna autoridad policial de ningún tipo”. De hecho, remarcó que “el padre del nene más chiquito pasa por un corredor seguro” y ahí la policía se entera de lo que había pasado. “Al trasladar al menor al nosocomio notifican el hecho”, resumió.

“Se persiguieron a algunas personas que estaban ahí y que presumiblemente participaban del ataque. En la persecución encontramos ametralladoras con silenciador, una pistola 9mm y una moto recién utilizada que entendimos pudo haber sido usada en este ataque. Estas armas son de grueso calibre, muchas en mala conservación pero con poder de ataque”, precisó el funcionario judicial.