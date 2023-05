Crimen de la periodista en Corrientes: qué dicen los audios enviados a su abogada

Su ex pareja está detenida

Se conocieron audios de la periodista de 45 años asesinada en Corrientes y se acrecientan las incógnitas sobre el crimen: menciona las causas por mala praxis y la persecución policial que vivía en la localidad de Curuzú Cuatiá.

“Estoy sola en todo esto. Te metés con la mafia y es así”, le expresó Griselda Blanco a su abogada de confianza, Silvia Casarrubia, dando a entender la situación en la que vivía.

Según la letrada, la periodista solía usar su cuenta de Facebook para denunciar diversos casos en donde la Justicia hacía oídos sordos y los dejaba pasar: “Ella era hostigada por la Policía”, destacó.

“Querían que revele sus fuentes, pero yo le decía que no tenía obligación de hacerlo. A muchas personas les molestaba que exponga irregularidades y delitos”, explicó Silvia.

Asimismo, subrayó que en uno de los audios hace referencia a un oficial que llegó trasladado desde la localidad de Sauce y que estaba siendo investigado por abuso: “Al final todos los comisarios son abusadores, corruptos, acosadores. Yo creí que este era un buen comisario”.

En una de las conversaciones, Casarrubia señaló que Griselda le había informado que le había pasado su contacto a sus hijos por si le pasaba algo: “Me quedé helada cuando me llamó su hijo y me dice: ‘Mi mamá me dio su número por si le pasaba algo’”.

Aunque todavía falta el resultado de la autopsia, se confirmó que la mujer tenía una herida de arma blanca en el cuello y que su cuerpo fue colgado con la intención de aparentar un suicidio.

Con el avance de la investigación se trata de corroborar si fue un femicidio. Por esto último se detuvo a su ex pareja, Armando Jara de 54 años, quien también es periodista y mantiene un vínculo laboral.

Aun así, la familia sostiene que no se trató de un suicidio: “A nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron… Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco”.