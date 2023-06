Crimen de Jimi: familiares organizan vigilia mientras fiscales acusan a miembros de Los Monos

Familiares y amigos de del músico y artista urbano Lorenzo “Jimi” Altamirano, junto a organizaciones sociales, llevaron adelante una vigilia desde las 13 de este jueves para exigir justicia por secuestro seguido de muerte del joven,cometido el 1° de febrero pasado en la puerta 6 del estadio de Newell´s. La concentración se realiza en el frente del Centro de Justicia Penal, en Mitre al 2800.

La actividad se centra en la imputación que lleva adelante un grupo de fiscales a Pablo Camino (condenado por dos crímenes) junto a casi una decena de sindicados miembros de su banda por seis homicidios, entre los que se encuentra el de Jimi, y 18 balaceras, incluido el ataque al súper Único, propiedad del suegro de Lionel Messi, José Roccuzzo. Todo con un trasfondo de una interna entre gavillas de la banda Los Monos, con incidencia en la barra brava de Newell’s, cuyos lugartenientes están presos en las cárceles federales de Rawson y Ezeiza.

“Exigimos el esclarecimiento del caso, exigimos responsables de la muerte, justicia por Jimi, que no sea un número más de los muertos para mandar mensajes mafiosos entre narcos”, dijo una amiga de la víctima en declaraciones al programa Radiópolis en Radio 2.

Familiares y amigos lanzaron una convocatoria de apoyo por redes sociales a toda la comunidad donde remarcaron que “Jimi lucharía por vos, Jimi somos todos”.

Evelin, una amiga de Jimi, explicó en el programa Trascendental de LT8 que la mafestación en el Centro de Justicia Penal es para estar con la familia de la víctima. “Estamos apoyando a la familia en este momento difícil, como será verle la cara a quien mandó a orquestar desde la cárcel el asesinato de nuestro amigo Jimi. Buscamos de un esclarecimiento”.

La joven también se refirió a la investigación y contó que “si bien hay algunos datos que prefieren no dar hasta que no esté resuelto todo, no se ha hecho mucho”. En ese sentido, describió que si bien se enteraron que los investigadores tienen registros del crimen, no hubo novedades sobre el lugar donde lo capturan al músico. “Recordemos que a él lo levantan cuando salía de un ensayo, estaba caminando por 27 y un auto teóricamente lo levantó de la calle. Estuvo desaparecido por media hora, presuponemos golpeándolo. Las cámaras lo toman caminando, el horario es entre 22 y 22.30 y a las 23.30 es cuando ocurre el asesinato”, indicó la amiga.

La investigación

A un mes del asesinato de Jimi, la Justicia provincial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) hicieron allanamientos en las cárceles de Ezeiza, Rawson y Marcos Paz en el marco de escuchas entre lugartenientes de la banda de Los Monos, liderada por Ariel “Guille” Cantero, que develó una disputa sangrienta entre dos facciones por una deuda millonaria relacionada a un cargamento de drogas. En este contexto fue que el 1° de febrero balearon la subcomisaría en Villa Gobernador Gálvez y luego secuestraron a Jimi en inmediaciones de 27 de Febrero y Suipacha, para bajarlo en la puerta 6 de Estadio Marcelo Bielsa y ejecutarlo a tiros.

“Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi. Gerardo Gómez! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”, fue la nota que los homicidas dejaron al lado del cuerpo de Jimi.

Escobar, condenado por instigar el crimen del novio de su ex pareja, y Vinardi, quien cumple condena por el asesinato del narco Sergio Pared, están alojados en Ezeiza.

Según la pesquisa, la deuda de estos dos y Nicolás “Dibu” Avalle, también preso en Ezeiza e involucrado en causas federales por secuestro extorsivo y comercialización de drogas, es con tres detenidos en la penitenciaría de Rawson: Leandro “Gordo” Vilches (condenado por asociación ilícita y narcotráfico), Pablo Camino y Rodolfo “Eri” Masini (considerado proveedor del narcopiloto peruano Julio Rodríguez Granthon).

En una conversación, Guille le dijo a su subordinado Vinardi: “Que te quedes tranquilo (…) vos dejame (…) yo le voy a decir que no vayan a molestar más Monchito, pero vos déjamelo que se lo diga yo porque yo sé cómo decírselo para que no te enojes”. Es que Guille había recibido reproches de Pollo sobre el lugar que aparentemente Cantero le ha dado a estas personas en su organización- “Pero vos tenés que fijarte Moncho, como quien dice, a quien le das el puesto y a quien no le das el puesto Moncho (…) si ese puesto lo hubiese tenido, una manera de decirte, en algún momento el Narigón no hubiese pasado nunca eso Moncho”.

En la segunda, el 2 de febrero de 2023, un día después del crimen de Jimi, comentan el desencadenamiento de una requisa que tendría que ver con ese hecho y, entre otros reproches, Pollo le vuelve a cuestionar a Cantero el “puesto” que les dio.

De acuerdo con voceros del caso, la audiencia prevista para este jueves a partir de las 13 tendrá en el banquillo a Pablo Camino junto a 14 sindicados miembros de su banda, quienes están investigados por la Fiscalía por seis asesinatos y 18 balaceras, entre los abusos de arma se encuentran el ataque a la subcomisaría villagalvense 26ª y los 14 tiros que gatillaron dos en moto la madrugada del 2 de marzo pasado contra el frente del supermercado del padre de Antonella Roccuzzo, en Lavalle al 2500, que concitó atención mundial.