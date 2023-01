Crece el reclamo para que se garantice el acceso al protector solar como un medicamento

En distintas regiones de Argentina continúa el reclamo para que el protector solar sea distribuido de forma gratuita a los sectores de menores ingresos y además tenga cobertura de las obras sociales ya que el mismo es una herramienta segura para evitar las consecuencias de la exposición al sol, como puede ser el cáncer de piel.

Una de las organizaciones que sigue dando el debate sobre este tema es La Garganta Poderosa, desde donde se trabaja la concientización del cuidado de la piel y se exige una medida que responda a esta problemática.

“Los cuidados con respecto a la piel y el sol tienen que estar todo el año, no solamente en el verano. Si bien uno entiende que en el verano está expuesto más directamente, la exposición solar está todo el año, se acumula y el riesgo de cáncer de piel es por la acumulación de esa radiación”, explicó la dermatóloga Cecilia Remes Lenicov.

En este sentido, la profesional de la salud afirmó que el uso de protector solar como medida de prevención debe ser todo el año. “Me levanto y me pongo protector. Lo renuevo cada dos o tres horas, según esté más al aire libre o encerrada”, agregó.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y entre sus funciones está la de resguardar todos los órganos internos, regular la temperatura y absorber la vitamina D.

En octubre del 2021, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó un proyecto en la Legislatura porteña para visibilizar la discusión y que se pueda llevar al ámbito nacional. Sin embargo, la iniciativa no prospero.

“Cuando todos caigamos en la cuenta de que esto es una cuestión de salud y de que el protector solar no es una crema cosmética ahí las obras sociales debieran cubrirlo. Lo que pasa es que se considera que es algo cosmético, entonces, cada laboratorio fija el precio que quiere. En realidad estamos hablando de una prevención de cáncer de piel”, remarcó Fernández.

En este contexto, invitó a que las autoridades empiecen a impulsar la importancia que tiene cuidarse del cáncer de piel para que el protector solar “pueda ser tomado como un remedio, porque lo es”.

Por su parte, Johana Ibarrola, militante del feminismo villero y miembro de la Garganta Poderosa, brindó detalles sobre un proyecto que busca entregar protectores solares a quienes trabajan en situaciones de calle y no tienen como acceder al producto.

La militante social detalló que a partir de la iniciática dictan “talleres en varias asambleas barriales” en los territorios y aseguró que en los sectores populares “falta concientización” sobre el tema.

Además, agregó que también “falta plata para comprar un producto que se vende como estético y que, en realidad, debería ser entendido como una cuestión necesaria para el cuidado de la piel y de la salud” de las personas.

“En los barrios populares es muy complejo el acceso al protector solar porque, en los kioscos no se vende. No hay farmacias cerca. Y no se entregan de manera gratuita en los centros de salud o en las colonias de verano populares”.

“Nos parece importante que se entienda la situación de los territorios, que se entienda que el protector solar es un producto carísimo. Por eso pedimos que esté contemplado en las coberturas de las prepagas y las obras sociales. Y que sea distribuido gratuitamente en centros de salud, en las escuelas y las colonias de verano en los territorios porque este es un tema de salud pública”, remarcó.

En Santa Fe

El cuidado de la piel es una cuestión de salud pública en la provincia de Santa Fe.

En este sentido, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) elabora y distribuye protector solar para la población. El producto que evita enfermedades vinculadas a la exposición solar es para los pacientes con patologías y condiciones de riesgo, que cuenten con una prescripción médica.

La decisión fue tomada el octubre pasado y en noviembre comenzó la producción y distribución, en el marco de la celebración por el 75 aniversario del LIF.

El primer lote de protector solar LIF es de 10 mil unidades, en envases de 70 g. El producto farmacéutico tiene protección solar +50, y cuenta con filtro solar UVA-UVB.

Una de las más frecuentes enfermedades que produce la exposición al sol sin el uso de protección es el cáncer de piel. Por eso hay que cuidarse y utilizar este tipo de productos, para evitar la exposición a las radiaciones ultravioletas provenientes del sol.

El carcinoma basocelular es el tipo de cáncer de piel más frecuente y está asociado a pieles muy dañadas por el sol, a pieles muy blancas que no se broncean pero sí se enrojecen o queman y descaman.

Muchos pacientes tienen además cabellos rubios y ojos de tonalidades claras. Más del 70 % de estos tumores se presentan en la cara, orejas y cuello, aunque también pueden ubicarse en el tronco y los miembros.

Por ese motivo, Santa Fe firmó un acta acuerdo con la Fundación de Albinos de Santa Fe y con la Agencia del Cáncer, para garantizar el acceso gratuito al protector solar a las personas que nuclean ambas instituciones.

Distribución

Por el momento, el protector solar LIF es distribuido “en circuitos establecidos para los medicamentos”, explicó Elida Formente, una de las directoras del laboratorio. Esto es “para tener un mejor control y que llegue a quien tiene que llegar”, señalo.

Y agregó: “Luego, con más cantidad de producción, vamos a ampliar la distribución”. También recalcó que en todos los casos se distribuye bajo prescripción de un especialista, a través de la farmacia hospitalaria.

Con la incorporación de la elaboración del protector solar LIF el laboratorio público, Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país que cuenta con producción pública de este producto.

Producción de medicamentos

El año 2022 fue un año muy importante para el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), con registros de producción récord.

Uno de los objetivos principales del LIF es incorporar nuevas especialidades medicinales para poner a disposición del sistema público de salud de Santa Fe.

En ese sentido, de las 45 especialidades medicinales que distribuye el LIF actualmente se incorporaron 11 nuevos productos, incluido el reciente protector solar LIF.

En este contexto, la directora del LIF, Analía San Román, afirmó que “para este laboratorio es un orgullo el lanzamiento de este protector solar. Somos el único laboratorio de producción pública del país y el primero en producir el protector solar para la salud pública.

Y agregó: “En este caso comenzamos con la provincia de Santa Fe y para personas con problemas de piel que requieren el uso diario de este protector.

Nuestra idea es ir ampliando el acceso para otros rangos de personas. Hoy la producción en este primer lote es de 10 mil unidades pero estamos haciendo todas las tratativas para dar un salto de escala y ampliar el acceso”.

Prevención

Como sea, como con cualquier posible enfermedad lo vital es tomar los recaudos necesarios.

Estos son cuidados frente a la exposición solar deben mantenerse durante todo el año:

• Evitar exponerse al sol entre las 10 horas y las 16 horas.

• Protegerse en lugares a la sombra.

• Cubrirse con ropas, sombreros y anteojos de sol.

• Los colores oscuros y las telas de trama cerrada impiden mayor paso de rayos UV, pero suelen ser calurosas. En verano se recomienda el uso de colores claros y prendas holgadas.

• Utilizar protector solar de más de 30 FPS (Factor de Protección Solar).

• Proteger especialmente a los niños del sol. Los bebés menores de 1 año deben evitar completamente la exposición. Los niños mayores de un año, deben recibir mucha atención ya que realizan numerosas actividades al aire libre y tienen la piel más sensible que los adultos.