Creadores de barbijo Atom Protect lanzan al mercado colitas de pelo antipiojos y ropa antimosquitos

De los creadores del barbijo Atom Protect llega al mercado la colita antipiojos y la ropa antimosquitos. El desarrollo corresponde a la firma Kovi, que en sus orígenes fabricaba toallas y debió reconvertirse durante la pandemia.

Su dueño, Alan Gontmaher, ideó los barbijos que neutralizaban el virus de covid en conjunto con investigadoras de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet. Los lanzaron al mercado y fabricaron más de 10 millones de unidades. Pero desde la disposición gubernamental tras la cual su uso dejó de ser obligatorio, Gontmaher buscó reinventarse una vez más y lanzará al mercado otros dos productos con nanotecnología.

Uno de ellos es una colita para el pelo que irradia 30 centímetros de un halo de repelencia que ahuyenta al piojo de la cabeza. “Es un problema para los chicos en general que van al colegio, y con estas colitas se ahuyentan, se impide el contagio, y si ya saltaron a la cabeza, repele para que no haya un contagio masivo”, explicó el empresario a la prensa y destacó que la idea es comercializarlo a un precio accesible.

Con el mismo procedimiento, fabricarán ropa antimosquitos y manta para ahuyentar pulgas para mascotas. “Nos ayudará a combatir el dengue, pero también evitará la molestia de los mosquitos. En el presente, la empresa ya tiene un repelente en aerosol de acción prolongada, capaz de evitar que se acerquen insectos pero apostamos a ir un paso más”, agregó.

El empresario explicó que este desarrollo se hizo con nanotecnólogos, investigadores y científicos de la empresa, y que se está ensayando en los laboratorios de Conicet para hacer validaciones.

En cuanto a la línea de hogar, señaló que incorporaron tecnología a toallas que no tienen olor, son auto-sanitizantes, eliminan hongos y bacterias. “Continuamos con el desarrollo en investigación y en todo lo que sea textiles inteligentes o funcionales. El textil necesita esta vuelta de tuerca. Si la industria no apuesta a la ciencia no va a tener competitividad en los próximos años”, concluyó.