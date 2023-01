CR7 se defendió de las críticas: “Tengo un contrato único porque soy un jugador único”

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita, en un evento que contó con miles de aficionados que asistieron al Marsol Park.

La presentación del ex Manchester United comenzó con un espectáculo musical y un show de luces en el estadio de la entidad que contó con las tribunas prácticamente repletas por los fanáticos saudíes que corearon el nombre de su nueva estrella entre banderas y bufandas con su apellido y su histórico dorsal número siete.

Mediante la transmisión oficial que capturó desde un drone la llegada del astro luso al estadio. El portugués bajó de un lujoso automóvil blanco mientras los presentes gritaban el característico “Siu” que popularizó con sus goles.

Después de su flamante ingreso al recinto, Ronaldo camino por los interiores del estadio mientras saludaba a todos los que veía al pasar y finalmente llegó a la sala de conferencia de prensa para dar sus primeras declaraciones como nuevo futbolista del Al Nassr.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos”, comenzó el delantero de 37 años.

“Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club”, explicó sobre su decisión de arribar al fútbol de Arabia Saudita.

En la misma línea, agregó: “Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr”.

“He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo“, añadió.

“Soy un jugador único. He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, arremetió el luso tras las críticas por su nuevo destino en el que cobrará una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales.

Tras sus primeras palabras como futbolistas del Al Nassr, fue el presidente del club, el príncipe Faisal Bin Turki el que tomó el micrófono para darle la bienvenida. Luego, fue el turno de su nuevo entrenador, el francés Rudi García.

“Estoy muy feliz de tenerlo. Mi objetivo con Cristiano es hacerlo feliz y que disfrute del juego del Al Nassr. Estoy encantado de tener un jugador como él. Estamos aquí para ganar, nada más. Tendremos tiempo para hablar, ahora lo que toca es entrenar y ganar”, remarcó García.