Coronación de Carlos III: Robert Smith de The Cure se burló del evento en redes sociales

Conocido antimonárquico, el vocalista de la famosa banda de rock criticó la histórica ceremonia en Reino Unido a través de una ilustración realizada por el artista First Dog On The Moon, donde el caricaturista muestra “objetos reales” preparándose para la Coronación que se realizó el sábado

El vocalista de The Cure, Robert Smith, es conocido por ser un gran crítico del sistema monárquico de Reino Unido y compartió en sus redes sociales una tira cómica burlándose de la Coronación del Rey Charles III a través de una ilustración realizada por el artista First Dog On The Moon, donde el caricaturista muestra “objetos reales” preparándose para la Coronación que se realizó el sábado. El dibujo contiene un particular juramento: “Todos saluden la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”.

Y agregó: “Con el gran costo de esta ceremonia podría comprarle a cada niño británico un pony, sin embargo el despilfarro que distrae debe calmar a las masas, para que no (desatemos) la furia de los pobres. Que coman Quiche de la Coronación”.

Aunque el material se encontraba disponible en Instagram, el reposteo del cantante de 64 años en Twitter hizo que se mediatizara aún más, tal replicó Infobae.

Años atrás, en 2012, durante una entrevista con el sitio Telerama.fr, Smith ya había dejado claro su postura antomonárquica: “Odio a la Realeza. Cualquier tipo de privilegio hereditario está simplemente mal. No solo es antidemocrático, sino que es inherentemente malo”.

“Lo que me molesta es que hay personas a quienes he admirado durante años y de pronto obtienen un título por parte de la Familia Real, por la monarquía hereditaria, y lo reciben. Se convierten en parte de ese círculo”, agregó ofuscado.

A su vez, el mismo Robert Smith aseguró que nunca aceptaría ningún título nobiliario que puedan llegarle a ofrecerle por su contribución a la música.

Contrario a su postura, el líder de la banda The Bad Seeds, Nick Cave, se vio envuelto en una controversia dentro del mundo del rock británico en la semana previa a la Coronación. Sus fans le cuestionaron su postura ante la invitación al evento y cómo su “yo más joven” habría reaccionado.

Irónico, Cave abordó el tema en su blog The Red Hand Files, y publicó: “Responderé rápidamente porque necesito decidir qué usaré en la Coronación”.

“No soy monárquico ni ferviente republicano, pero tampoco soy tan poco curioso como para ignorar el mundo y su funcionamiento. No puedo resistirme a la invitación para asistir al evento histórico más importante de nuestra era en el Reino Unido. No solo será el más importante, sino también el más extraño y peculiar”, agregó.

En respuesta a la pregunta sobre cómo habría reaccionado su yo más joven ante esta invitación, Cave señaló: “Respecto al joven Nick Cave, con todo respeto, era joven y, al igual que muchos jóvenes, estaba un poco loco, así que tengo cuidado de no tomarlo como ejemplo para decidir qué hacer o no hacer. Sin embargo, era encantador, eso sí se lo concedo. Estaba trastornado pero era encantador”.